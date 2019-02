La 'mano derecha' de Rato afirma que el Banco de España «indujo» a la creación de Bankia Fernández Norniella (con sombrero), a su llegada al juicio. / efe Fernández Norniella sostiene en el juicio que no cabían «decisiones descabelladas» por el control que ejercía el órgano supervisor J. A. BRAVO Martes, 19 febrero 2019, 01:12

José Manuel Fernández Norniella, quien fuera 'mano derecha' de Rodrigo Rato durante su etapa como presidente de Bankia, se unió ayer a la tesis de su antiguo jefe que apunta al Banco de España (BdE) como responsable de la creación del banco a finales de 2010. «Creo que fue el inductor» del proceso de integración entre media docena de cajas de ahorros encabezadas por Caja Madrid y Bancaja, declaró a preguntas del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, quien sigue representando al Ministerio Público ante la ausencia por enfermedad de la fiscal Carmen Launa.

Es el segundo acusado en declarar por decisión del fiscal, que ha preferido interrogarle antes que a Francisco Verdú, quien fuera 'número dos' del banco como consejero delegado, y a José Luis Olivas, vicepresidente en la misma época. Junto a Rato son las únicas cuatro personas a las que imputa un delito por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, el de estafa a inversores, y para las que pide penas de prisión que van desde los dos años y siete meses hasta los cinco años.

Él prefirió optar por una defensa técnica y no abundar en la idea de posibles conspiraciones políticas apuntada días atrás por su antiguo jefe. Y lo hizo porque «las decisiones» respecto a la fusión que dio lugar a Bankia y su posterior estreno bursátil se daban «a un nivel muy superior» al que él se movía. «Yo como consejero no tuve contacto con institución alguna», apostilló.

Pero no era un consejero cualquiera. Aunque sí entró en la caja madrileña en 2006 como un miembro más, en 2010 -ya con Rato al frente- se le concedieron responsabilidades ejecutivas y, además, fue ascendido a una de las tres vicepresidencias de Bankia. Pese a ello, y aunque el fiscal le insistió por este poder de decisión, se reafirmó en sostener que sus funciones eran menores. «Cuando todo esto empezó mi función era de trinchera, trabajaba en aspectos muy lineales, de funcionamiento y de logística, y no me metía en temas de alto nivel».

Sostuvo que sólo le llegaba una información «superficial» de lo que decían otras instituciones sobre la situación del banco, incluida la CNMV y el FROB, si bien no recuerda que hubiera llamadas de atención negativas. «El Banco de España, que yo sepa, nunca hizo una manifestación en sentido contrario. Nunca dijo 'ustedes están haciendo algo mal'», señaló en otro intento por apoyar las tesis de Rato, que también fue su jefe en el Ministerio de Economía cuando era secretario de Estado de Hacienda, y con quien tenía una relación «de aprecio y amistad».

Banco de Valencia

Según sus palabras, el control del Banco de España era tan grande que «no se podía tomar una decisión descabellada sin que levantara el banderín». Y es que, apuntó, el supervisor se jugaba mucho como promotor de la fusión, hasta el punto de que hubiera tenido «un enorme problema» si el grupo no hubiera sido viable, lo mismo que el Gobierno y el sistema financiero en general.

La Fiscalía Anticorrupción volvió a mostrarse muy interesada en la situación de Banco de Valencia antes del estreno bursátil de Bankia, pues según la consultora PwC tenía unas pérdidas no provisionadas de 872 millones. Fernández Norniella dijo desconocer esos detalles, para a continuación señalar que «quien realizó el folleto pensaría que no era necesario ponerlo, las condiciones seguro que estarían justificadas y el Banco de España lo aceptó».