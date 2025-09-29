El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aumento de la esperanza de vida incrementará el gasto de las pensiones. Avelino Gómez

El laberinto de las pensiones

La pregunta no es si el Estado puede seguir pagándolas, sino qué sacrificios estamos dispuestos a aceptar para mantener un modelo apuntalado con cargo a los presupuestos

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:08

España se despide del verano de 2025 flanqueado por una paradoja inquietante. La economía ha registrado un crecimiento del 3,2% en 2024 y un ... aumento del 2,4% en la afiliación a la Seguridad Social. Para el ejercicio que concluye este 31 de diciembre se espera que el PIB crezca un 2,6% interanual. Sin embargo, incluso en esta fase expansiva, el sistema público de pensiones mantiene un déficit estructural cercano al 4% del PIB, unos 66.206 millones de euros. Lo que significa que el equilibrio no se alcanza ni en tiempos de bonanza, anticipando un agujero mayor en coyunturas neutras o recesivas.

