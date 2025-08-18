El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

John Kenneth Galbraith: la conciencia incómoda del capitalista

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

La estatura de John Kenneth Galbraith de dos metros y seis centímetros, le confería un aire imponente. Pero nada comparado con su talla intelectual. Nacido ... en 1908 en una granja de Ontario, Canadá, se formó como economista en Berkeley y Harvard antes de convertirse en una figura singular en el paisaje académico y político de los Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  3. 3

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  5. 5

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  8. 8 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo John Kenneth Galbraith: la conciencia incómoda del capitalista

John Kenneth Galbraith: la conciencia incómoda del capitalista