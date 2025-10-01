El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, en la inauguración de las jornadas. Mireya López

Unas jornadas abordan en Bilbao el impacto de la inteligencia artificial en las pymes vascas

El encuentro, organizado por el Sepe, Lanbide y Fundae, pone en valor la necesidad de formarse en una digitalización que va al alza

Sergio Llamas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:18

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en la economía, y también en el mercado laboral. Una realidad que este miércoles ... y jueves abordarán las jornadas Universidad Pyme que se desarrollan en el palacio Euskalduna de Bilbao, y que ponen su epicentro en la digitalización de las pymes vascas. La cita, organizada por la Fundación para la Formación del Empleo Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en esta edición cuenta con el apoyo de Lanbide. Ofrecerá talleres prácticos y espacios de networking para que empresarios, autónomos y emprendedores accedan a herramientas que puedan impulsar su competitividad.

