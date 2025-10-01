Unas jornadas abordan en Bilbao el impacto de la inteligencia artificial en las pymes vascas

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en la economía, y también en el mercado laboral. Una realidad que este miércoles ... y jueves abordarán las jornadas Universidad Pyme que se desarrollan en el palacio Euskalduna de Bilbao, y que ponen su epicentro en la digitalización de las pymes vascas. La cita, organizada por la Fundación para la Formación del Empleo Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en esta edición cuenta con el apoyo de Lanbide. Ofrecerá talleres prácticos y espacios de networking para que empresarios, autónomos y emprendedores accedan a herramientas que puedan impulsar su competitividad.

«Hemos ido ya por 24 localidades distintas y esta última es Bilbao, donde vamos a hacer un hincapié especial en el impacto de la IA en los procesos productivos, en los procesos de selección de las personas y en la necesidad de esa formación cada vez más para las personas ocupadas, pero también para el pequeño tejido empresarial», ha explicado durante la inauguración el director general del Sepe, Gerardo Gutiérrez. Como ha detallado, la iniciativa quiere impulsar la creación de «unas sinergias en las que, a partir de la mejora de los procesos de producción y productividad, se pueda entender mejor el mundo en el que nos desenvolvemos».

El director gerente de Fundae, Antonio de Luis, ha puesto en valor este proyecto que viene financiado por los Fondos Next Generation para difundir la cultura de la formación en materia digital. Un mercado que el año pasado creció en España un 5,6%, generando una facturación de 138.200 millones de euros y que sostuvo más de 720.000 (un 40% más que hace cinco años). «Las personas interesadas solo tienen que entrar en la web de Fundae donde hay más de 1.500 recursos formativos y más de 1,9 millones de plazas para acometer la transformación digital y, en este caso, el aprendizaje de la IA», ha difundido.

300.000 demandantes de empleo

Más allá de su impacto económico, la digitalización también repercute en el mercado laboral vasco. El director del servicio público de empleo, Francisco Pedraza, ha defendido que para Lanbide «resulta fundamental poder acometer este momento de transición acompañando a empresas y personas en un proceso de largo recorrido, orientando, formando y colaborando también en la intermediación y en la inserción laboral». «Las empresas tienen que saber que Lanbide tiene muchas personas, hasta más de 300.000, que quieren mejorar sus condiciones laborales o encontrar trabajo. Son personas cualificadas o que quieren seguir cualificándose» a las que animó a acudir al servicio para «afrontar este nuevo reto».

El Gobierno vasco ha aprobado nuevas ayudas por un valor de más de 141 millones de euros para fomentar el empleo y la formación con un enfoque en la digitalización y el emprendimiento. El año pasado más de 300.000 personas mejoraron sus competencias a través de programas formativos, un 8,6% más que el año anterior. En total se impartieron 4,7 millones de horas de formación de las que algo más de la mitad se realizaron a través de la teleformación.

Universidad Pyme es un proyecto colaborativo entre Fundae, SEPE, junto a diferentes Comunidades Autónomas, empresas y organizaciones. Su objetivo es transmitir, de manera capilar, a las pequeñas y medianas empresas de cada región las diferentes tendencias, experiencias, herramientas y soluciones para que se adapten y afronten con garantías los retos tecnológicos actuales y la competencia global.