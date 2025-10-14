Generación eléctrica mecida por el mar

Iratxe Bernal Martes, 14 de octubre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Ceto es, según la mitología griega, una hija de la tierra y el mar que dio a luz a una prole de terribles monstruos marinos que, hasta ahora, no se avistaban en nuestro litoral. Hasta ahora, porque Ceto es también el nombre con que, en honor a esta deidad, la empresa australiana Carnegie Clean Energy ha bautizado su tecnología para obtener energía del movimiento de las olas, y a esta sí que la vamos a ver pronto en el centro de ensayos de energías marinas del BiMEP, frente a la costa de Armintza (Lemoiz). Para su instalación, la firma ha creado una filial, Carnegie Technologies Spain (CTS), que tiene su sede en Bilbao y es una de las participantes de la décima edición de B-Venture, que se celebrará la semana que viene, los días 20 y 21, en el Palacio Euskalduna.

Carnegie Technologies Spain (CTS) Desarrallo de tecnología para generar energía eléctrica a partir de la olas del mar mediante la instalación de boyas sumergidas

Frente a la tecnología que emplea ya desde 2011 la central de Mutriku –llamada de columnas de agua oscilantes (OWC), en la que contamos con una cámara parcialmente sumergida y llena de aire, que las olas, al subir, comprimen haciendo que se ponga en marcha una turbina–, la de CTS no necesita una localización a pie de costa sino que instala en una boya sumergible, que puede ir en aguas interiores.

Esta boya no estará totalmente expuesta al vaivén de las olas, pero casi. Permanecerá anclada al fondo marino por medio de correas que, mecidas por el mar, van recogiéndose y soltándose sobre sus respectivos tambores, situados en los bajos de la estructura. Con ese balanceo constante van haciendo girar los tambores produciendo con ello el movimiento de los generadores a los que a su vez éstos van conectados y que son los que, finalmente, transforman las energías cinética y mecánica de las olas en eléctrica. Después, esa electricidad se transmite a la red a través de un cable submarino.

Entre sus ventajas, junto a su casi nulo impacto visual, su instalación mar adentro y su diseño modular y escalable, está su capacidad para funcionar con idéntica eficiencia a distintas profundidades. De hecho, cuando durante un temporal las condiciones sean adversas podrá variar su posición para protegerse situándose más cerca del fondo.

Así salva, de hecho, uno de los hasta ahora principales inconvenientes al que se enfrentaban las diferentes tecnologías que se estudian para aprovechar la energía undimotriz empleando boyas; las condiciones que se dan en alta mar no son constantes ni muy predecibles, ya que dependen de los cambios de presión y temperatura, factores que la Inteligencia Artificial ya ayuda a anticipar permitiendo saber con antelación cómo serán las olas que van a llegar –no todas tienen la misma energía– y, por tanto, haciendo posible adaptar el mecanismo tanto para maximizar la captura de energía como para evitar daños.

«Dado que el 70% de la superficie de la tierra es agua, las oportunidades de la energía undimotriz son enormes y el País Vasco ofrece un entorno atractivo para poner a prueba la capacidad real de estas tecnologías porque su litoral está expuesto a potentes y constantes olas atlánticas», subrayan fuentes de la compañía, que, además, tuvo otro motivo para interesarse por las instalaciones del BiMEP. «La región también cuenta con un ecosistema de investigación consolidado y una base industrial moderna centrada especialmente en los sectores de la energía y la construcción naval, que nos permite aprovechar la experiencia local, cadenas de suministro sólidas y talento cualificado».

Versión a escala

De momento, la boya, que se instalará cerca del aerogenerador flotante que la ingeniería vizcaína Saitec prueba desde 2023, es una versión a escala –tendrá un megavatio de potencia– del modelo comercial desarrollado por la compañía, que utilizará los datos recopilados «para validar el rendimiento de la tecnología y avanzar en su lanzamiento». La idea es que, dentro de dos años este ensayo dé lugar a la instalación de varios dispositivos con tecnología Ceto que trabajen conjuntamente para producir seis megavatios. Esta primera parte del proyecto, está avalada por el programa cofinanciado por la UE EuropeWave, que comparten Euskadi –a través del Ente Vasco de Energía–, Escocia y la agencia europea de energía marina.

Por otra parte, la firma también trabaja en buscar otras aplicaciones a las que boyas podrían contribuir mientras generan energía –como la desalinización del agua–, así como en una adaptación a menor escala de esta tecnología diseñada para integrarse en buques anclados en alta mar, cuya primera aplicación iría dirigida a embarcaciones amarradas del sector de la acuicultura.