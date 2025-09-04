El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La duodécima etapa de la Vuelta a España, en directo
Parque eólico marino construido por Iberdrola en Francia. E.C.

El freno de Trump a Iberdrola apenas impacta en su cotización

Los analistas minimizan el impacto del bloqueo a dos parques eólicos en Massachussets

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:54

Cuando la semana pasada la Administración Trump ordenó a la multinacional danesa Orsted suspender la construcción del parque eólico marino Revolution Wind, en la costa ... de Nueva Inglaterra, la acciones de la compañía desplomaron un 19,5% en la bolsa de Copenhague. Con la obra ejecutada en un 80% –y 45 de las 65 turbinas– ya instaladas, la negativa de Washington a permitir que siguiera adelante supuso un golpe inesperado y de gran calado para el sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  6. 6 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  7. 7 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  8. 8

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  9. 9 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  10. 10

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El freno de Trump a Iberdrola apenas impacta en su cotización

El freno de Trump a Iberdrola apenas impacta en su cotización