Facua avisa de que las eléctricas no pueden subir tarifas escudándose en el alza de costes tras el apagón

Facua-Consumidores en Acción advierte de que las comercializadoras de electricidad no pueden subir sus tarifas del mercado libre con la excusa de que el ... gran apagón ha supuesto un incremento de costes hasta que finalice el contrato anual de los usuarios. En un comunicado, la organización de usuarios advirtió este lunes de que algunas empresas ya han comenzado a enviar avisos a sus clientes en los que avanzan su intención de aplicar recargos para cubrir el «aumento de costes técnicos del sistema» desde que Red Eléctrica ha optado por operar con más generación de energía de respaldo para evitar situaciones similares a la ocurrida el pasado 28 de abril.

Facua recuerda que las comercializadoras, «de forma general, no pueden subir el precio de la tarifa que tuvieran pactado en el contrato con sus clientes hasta que finalice el año desde su firma». La organización subraya que los los servicios de ajuste -entre los que estaría incluida esta subida- no pertenecen a la parte regulada de la factura eléctrica, por lo que no pueden basarse en su encarecimiento para justificar el incremento en el precio.

«Habitualmente, los contratos del suministro eléctrico suelen prever la modificación de la tarifa si hay cambios en los precios de la parte regulada -peajes y cargos-, pero no así en el precio de la energía, donde estarían incluidos los servicios de ajuste», apunta el comunicado. Facua esgrime que el artículo 1.256 del Código Civil señala que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes», mientras que el 1.258 recoge que «los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley».

Por otro lado, el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece que «los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión de información precontractual relevante».

Facua añade que, como excepciones, existe la posibilidad de que en el contrato hubiera quedado recogido en una de sus cláusulas, en el momento de la firma, que la comercializadora está habilitada para poder subir la parte del precio de la energía de la tarifa ante situaciones como las provocadas el pasado 28 de abril. También podría ocurrir que en las condiciones se recogiera que la comercializadora puede modificar las condiciones preavisando en un plazo concreto al consumidor de dicho cambio. Pese a ello, advierte deque habría que valorar si una cláusula de este estilo podría ser abusiva, por lo que cree que habría que investigar el caso concreto.