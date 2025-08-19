El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Apagón en la corona metropolitana de Barcelona el 28 de abril EFE

Los expertos europeos emitirán su informe sobre el apagón el 3 de octubre

Los analistas de Entso-e avanzan que la fase de recopilación de datos está «casi completada» pese a las «dificultades» para recopilar información por parte de las distribuidoras y empresas de generación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 19 de agosto 2025, 14:18

El grupo de expertos de Entso-e (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad) tiene previsto publicar el 3 de octubre ... su informe del histórico apagón que sufrió la Península Ibérica, según avanzó este martes tras haber celebrado su quinta reunión desde que se produjo el cero energético el 28 de abril. En esta última actualización, se detalla que fase de recopilación de datos se encuentra «casi completada» lo que sentará las bases para «un informe exhaustivo las causas de este incidente excepcional y sin precedentes en el sistema eléctrico».

