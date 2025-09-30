Euskadi lidera con Canarias las bajas por salud mental, que se duplican en cinco años

Euskadi aparece en cabeza en todas las estadísticas que analizan las bajas laborales y ahora lo hace también en las que abordan el crecimiento de ... las Incapacidades Temporales (IT) motivadas por salud mental. En apenas cinco años esta problemática se ha duplicado en el territorio -ha crecido un 95% entre 2018 y 2023-, liderando el listado con mayores ausencias por esta causa, únicamente por detrás de Canarias, según recoge el estudio elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). En el caso vasco, motivan ya un 1,5% de todos los días no trabajados.

Las bajas causadas por patologías relacionadas con la salud mental son las que más crecen en el País Vasco, y también en el resto de España donde además suponen el principal motivo de ausencia para los menores de 30 años. Ya han adelantado a las motivadas por problemas traumatológicos y quedan solo por detrás de las algias -dolores focalizados en un área como ocurre con las lumbalgias, las cervicalgias o las dorsalgias-, y que también se han disparado en Euskadi. En este plazo de cinco años han crecido ya un 43%.

El estudio, que también alerta sobre el alto índice de incapacidades temporales que se producen en el País Vasco (un 7,1% de todos los días no trabajados frente al 5,6% de media para toda España), señala que algo más de la mitad se producen por dolores invalidantes (el 2,3% en el territorio) y salud mental, dos problemáticas que acostumbran a presentar las «mayores dificultades para su diagnóstico y su tratamiento al ser de naturaleza menos objetivable que otras en las que resulta más factible la observación directa y objetiva del problema por parte del facultativo», matiza el informe.

Y no solo eso. Las patologías de salud mental y los dolores invalidantes, que suponen el 53% de todas los días laborables no trabajados en Euskadi, son también los que presentan los porcentajes más altos de denegación de la incapacidad permanente (IP) en aquellos procesos que se alargan por encima de un año. Solo en el caso de los problemas vinculados al bienestar psicológico cuyas bajas alcanzan los 18 meses, en toda España se terminan denegando dos de cada tres casos, muy al contrario de lo que ocurre con otras categorías de larga duración como los problemas oncológicos, los traumatológicos o los cardiovasculares. «Esto refleja el papel relevante de las patologías más difícilmente objetivables en el aumento de las jornadas perdidas», subraya el estudio de Umivale Activa e Ivie. En su último documento, publicado ayer, advierten que «la evidencia basada en el análisis de los más de 60 millones de procesos de IT de los últimos años muestra que es imposible entender su fuerte aumento y los máximos históricos alcanzados sin tener presente el comportamiento de las bajas por algias y salud mental», dos patologías que explicarían por sí solas dos tercios del aumento de este indicador.

58% de repetidores

En junio el análisis sobre la incapacidad temporal y la siniestralidad en España ya había lanzado otras alertas sobre el crecimiento de este tipo de bajas. Entonces sus responsables advirtieron que un 58% de los trabajadores vascos que habían sufrido una baja laboral ya habían tenido al menos otra durante el mismo año -los llamados repetidores-, una situación que se había incrementado en un 27% entre 2018 y 2023. En los casos más llamativos, este colectivo había registrado hasta una decena de bajas con breves periodos entre ellas.

En cuanto al fenómeno de la repetición, tanto las personas con patologías de salud mental como con algias son las que más IT acumulan en un mismo año. Un 64,5% de los primeros acuden al menos a una nueva baja y también lo hace un 58% de los segundos, en el caso de toda España, una problemática que se justifica en las dificultades para realizar su diagnóstico, prescribir su tratamiento y llevar a cabo su gestión y control por parte del sistema sanitario.