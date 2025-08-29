El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Quienes revisen su hipoteca variable en agosto anual o semestralmente percibirán una rebaja este año. E. C.

El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando

Tras el estancamiento de julio crece tres décimas en el último mes, hasta el 2,11%, y rompe la tendencia bajista iniciada en enero

Sergio Llamas

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:45

El euríbor vive en agosto su primer repunte desde el arranque del año y cierra en el 2,11%, tres décimas más que en julio, ... cuando permaneció estancado. La parada el mes pasado de los recortes de tipo que venía aplicando el Banco Central Europeo (BCE) -ocho desde junio del 2024, pasando de un 3% a un 2%-, fruto de la incertidumbre global y en un contexto de riesgos inflacionistas, venía abaratando las hipotecas variables, aunque esa tendencia todavía se mantiene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  4. 4 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  5. 5 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  6. 6

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  7. 7 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  8. 8

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  9. 9

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína
  10. 10

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando

El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando