Estados Unidos lastra con una tasa del 29% las torres eólicas españolas

E. C.

Manu Alvarez Bilbao Lunes, 10 de febrero 2025, 18:31 Comenta Compartir

Trump no es el único instigador de la imposición de aranceles a la industria no norteamericana. La Administración Biden, aunque con piel de cordero, también aprobó medidas proteccionistas. Una de ellas acaba de finalizar un largo peregrinar que se inició en 2021 y que en ... la práctica va a suponer la aplicación de una carga impositiva excepcional del 28,55% a las torres eólicas fabricadas en España. Y en concreto una de las empresas afectadas y referenciadas en el expediente es la vasca Haizea Wind, junto a la asturiana Windar, que hasta febrero de 2024 tenía como socio industrial a Siemens Gamesa. Así, cualquier torre eólica fabricada en España que entre en Estados Unidos llegaría con un sobreprecio del 28,55%. El efecto es simple: no llegará ninguna. Haizea Wind hace ya años, desde 2020, que abandonó el mercado norteamericano ante la presión proteccionistas de sus autoridades.

El expediente se inició en 2021 con la denuncia de dos compañías norteamericanas, que consideraban que las exportaciones de torres que hacían desde España Windar y Siemens Gamesa –especialmente en el ámbito de la generación marina– lo hacían con precios por debajo de los costes de producción. Siemens Gamesa alegó que no fabricaba torres sino que las compraba a otros proveedores –entre otros nombró a Haizea, Vestas y Windar– para luego exportarlas junto con los generadores en un paquete completo. Revisión Una primera decisión del Departamento de Comercio estableció entonces un arancel de emergencia y disuasorio el 73%, que el Tribunal Internacional de Comercio calificó como desmesurado. El Gobierno norteamericano ha decidido ahora volver a la carga, aunque con una nueva tasa del 28,55%. Fuentes del sector aseguran que será igualmente disuasorio porque hace inviable la exportación a Estados Unidos en esas condiciones. La decisión, que será oficial a partir de este martes, llega justo en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos despliega una batería de medidas de contención de las importaciones en el país, que afectan con especial fuerza al aluminio y al acero. La contundencia e incluso la velocidad con que la Administración norteamericana aplica medidas de protección contrasta con la lentitud y los numerosos requerimientos que exige la Comisión Europea en acciones similares, por ejemplo contra China. LA UE aprobó también en 2021 un arancel a las torres eólicas pero más blando, con un máximo del 19,2% y para ello obligó a que la denuncia, a diferencia de EE UU donde ha bastado con dos empresas, fuese de la patronal europea del sector. El periodo de estudio y decisión, además, consumió un largo periodo de tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión