Santi Martínez (Barakaldo, 1977) ejerce ya como nuevo secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Euskadi. El tercer sindicato dio relevo a Loli García ayer ... con un perfil continuista que aboga por la negociación colectiva pero carga contra el «absentismo» de la patronal en la negociación del SMI vasco.

– ¿Qué debe esperar la sociedad vasca de Comisiones Obreras en esta nueva etapa?

– En tiempos de incertidumbre puede esperar que el sindicato dé respuestas sólidas, solidarias y colectivas. Tenemos una voluntad férrea de acercar el sindicato a la gente. Queremos descentralizar determinados servicios para que estén más cerca de los lugares de trabajo y de vida de las personas. Queremos que nuestra presencia vaya más allá del contexto laboral de las personas.

– En su intervención censuró el «absentismo» de la patronal para negociar medidas como el SMI. ¿Percibe ese 'absentismo negociador' en otras centrales vascas?

– Un 9% de los vascos tienen sus convenios prorrogados y en 2026 tocará negociar convenios como el metal de Álava y de Bizkaia. Ese contexto nos va a permitir responder a esa pregunta con más fundamento. Ahora tenemos la pista del conflicto de Educación: todas las organizaciones han apoyado el acuerdo menos ELA. Cuando se mezcla un conflicto en el que no es mayoritario y hay una vinculación con lo público, eso favorece que sindicatos como ELA se sitúen en la 'épica del conflicto'. Es una épica con muy buena venta, pero que no sirve de nada si no hay un resultado. Uno se puede quedar en la épica del conflicto permanentemente, pero no es de utilidad para la clase trabajadora. El postureo conflictivo sin acuerdos le puede servir a algunos. CCOO quiere ser útil para la clase trabajadora.

– Usted habló de «revolucionarios de salón».

– Sí, revolucionarios de salón que no son capaces de aceptar el resultado de una asamblea como en Bridgestone.

– No es la única firma en apuros. Ahí está Guardian, la automoción... ¿Le preocupa cómo pueda influir la actitud de otros sindicatos en esas empresas?

– No hay que convertir el conflicto laboral en excusa para la inacción. Ni para el absentismo de la patronal para negociar acuerdos como el salario mínimo ni como excusa para que el Gobierno vasco diga que, dada la conflictividad laboral, en este país no se instalan industrias de largo recorrido. Aquí el Gobierno debe tener una mirada ambiciosa y prever las futuras crisis. Me niego a creer que en Euskadi no seamos capaces de establecer una política pública para prevenir posibles crisis industriales.

– ELA y LAB hablan de un SMI vasco de 1.500 euros en 14 pagas. ¿Qué cifra manejan ustedes?

– Tenemos una referencia, que es el 60% del salario medio de Euskadi. En cualquier caso, nos preocupa el absentismo de la patronal en este punto. El Gobierno vasco hizo una propuesta creíble y un llamamiento a las patronales para que participaran en ese foro. No sirve de nada no sentarse a la mesa.

– En Madrid se ha apostado por la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral sin la patronal. ¿No cree que eso desincentiva su participación en las mesas negociadoras?

– Creo que deberían reflexionar si no les supone un aprendizaje no haber estado en acuerdos en los que podían haber estado. Sin su presencia esos acuerdos son más favorables a nuestra posición. Pero esto es otra cosa distinta. Es un acuerdo interprofesional donde la patronal no aparece. Es como ir a un partido sin que esté el equipo contrario. Eso sí que es absentismo.

– Que en firmas como Mercedes o Michelin falte un 10% de su plantilla cada día... ¿no es un problema?

– No. Creo que la definición que se usa de absentismo no es la apropiada. Cuando se asocia a algo más que una incapacidad temporal se ataca a la clase trabajadora y, más concretamente, a la de los servicios sanitarios. Parece que estamos en un mercadillo y te dan la baja siempre. La médica de cabecera te diagnostica y te dice 'Usted no puede ir al trabajo, tiene una incapacidad temporal'. Eso no es absentismo. La mayoría de las incapacidades temporales provienen de dos tipologías concretas: las enfermedades musculo-esqueléticas y las enfermedades leves de salud mental. Estas dos se producen en el trabajo en un alto porcentajes y no están diagnosticadas como enfermedades profesionales. Las empresas se están ahorrando dinero que estamos pagando todos a través de la Seguridad Social.