Óscar Puente, ayer durante su intervención en la comisión de Transportes del Congreso. Jaime García

La entrega de otro pedido de 26 trenes de Talgo a Renfe está pendiente desde enero

Se suma a los problemas de los Avril y eleva la urgencia de la solución para la empresa, mientras Puente pide al operador una renovación de la flota

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:18

La urgencia de una solución en el accionariado de Talgo que permita desatascar la situación industrial de la compañía se agrava con el paso del ... tiempo. El ahogo de la producción en las plantas del fabricante se evidenció con los retrasos de los trenes Avril, que provocó una sanción de 116 millones de euros a finales del año pasado. Y ahora, según ha confirmado EL CORREO se añaden retrasos en el calendario de la entrega de 26 trenes de alta velocidad que el operador debía haber recibido a partir del pasado enero.

