El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torre de electricidad de alto voltaje en Barcelona Reuters

Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

Iberdrola y Endesa reiteran la necesidad de un marco regulatorio estable en un momento crucial para no ahuyentar las inversiones

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:50

La saturación que sufren las redes eléctricas españolas, con el 83,4% de la capacidad para nueva demanda en las líneas de media y ... baja tensión colapsadas, ha dado argumentos a las grandes energéticas para perseverar en su presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que mejore la tasa de retribución de las redes en España. La propuesta del regulador de subir del 5,58% actual al 6,5% para el periodo 2026-2021 no sentó bien en el sector, que reclama llegar, al menos al 7,5% en línea con otros países del entorno para evitar una fuga de inversiones y un frenazo en el desarrollo de la red nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  9. 9

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  10. 10 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes