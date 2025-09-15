El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marc Murtra, presidente de Telefónica. Reuters

Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta

La operadora publicará los resultados del tercer trimestre el mismo día que celebre su Capital Markets Day en el que definirá cómo se materializará su objetivo de «consolidación» del sector de las telecomunicaciones en Europa

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36

El 4 de noviembre será finalmente la fecha elegida por Telefónica para desvelar la hoja de ruta que tomará la compañía después de un año ... de revisión profunda por parte de Marc Murtra y su equipo directivo. En un comunicado, la operadora anuncia que el próximo 4 de noviembre presentará los resultados del tercer trimestre y celebrará su Capital Markets Day (CMD). En el evento presentado por Murtra, presidente ejecutivo; Emilio Gayo, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora financiera y de control, se dará a conocer el nuevo plan estratégico de Telefónica.

