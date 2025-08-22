El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Las acciones de Telefónica y Zegona reaccionan ante el posible interés de comprar Vodafone

El mercado especula con una ampliación de capital de la operadora liderada por Murtra y hace rebotar en Bolsa al fondo británico que ya se ha revalorizado un 70% este año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:34

El nuevo plan estratégico que Telefónica presentará antes de que termine el año cambiará por completo el rumbo de la operadora, que bajo el timón ... de Marc Murtra ha puesto el foco en fortalecer su posición en el mercado europeo de las telecomunicaciones. Y para ello es fundamental consolidar el sector a través de fusiones y adquisiciones. Para comprar nuevas empresas se necesita liquidez y Telefónica ha vendido en la primera mitad del año sus filiales no estratégicas en Hispanoamérica: Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Ecuador, pero no es suficiente y una ampliación de capital sería vital para acometer estas adquisiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  3. 3 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  4. 4 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  5. 5 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  6. 6

    Aburto eleva el tono contra la inseguridad: «Ladrones, agresores y sinvergüenzas, ¡fuera!»
  7. 7

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  8. 8

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  9. 9

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  10. 10

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las acciones de Telefónica y Zegona reaccionan ante el posible interés de comprar Vodafone

Las acciones de Telefónica y Zegona reaccionan ante el posible interés de comprar Vodafone