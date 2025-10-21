El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente y fundador de Mango, Isak Andic. EP

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

El caso Andic, casi un año después del fallecimiento del dueño de la cadena Mango, sigue lleno de incógnitas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 21 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras han defendido este martes la inocencia de Jonathan Andic y han denunciado que las especulaciones en torno a ... la investigación del caso sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, contribuyen a crear una «condena paralela» al hijo del que fue propietario de la firma textil. «Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima», afirman en un articulo en La Razón. Ellos son las personas encargadas de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Como albaceas, han asegurado que los hijos han cumplido el testamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  8. 8

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo