Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

En este sentido, según avanzaba a última hora de este jueves El País, la Policía autonómica catalana centra ahora sus indagaciones en el propio hijo mayor de Andic, Jonathan, quien de esta forma deja de ser testigo y tendrá que volver a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), pero esta vez como imputado. Precisamente él, de 44 años y hoy vicepresidente del consejo de administración de Mango, era el único acompañante del empresario ese día durante la ruta de senderismo que estaba realizando.

En las pesquisas de los Mossos siempre ha extrañado que la caída fuera en un sendero de poca peligrosidad. Por eso, querían acceder al móvil de su hijo para establecer con la mayor exactitud posible (en este caso, geolocalizando su posicionamiento en el momento del suceso) donde estaban ambos cuando su padre cayó desde una altura de unos 100 metros a un lugar de difícil acceso, desde el que tuvo que ser rescatado luego su cuerpo por bomberos y unidades de montaña. Ahora podrán hacerlo los agentes, al haber accedido la juez instructura del caso a ampliar sus diligencias, a petición de la Fiscalía.

La familia, segura de su inocencia

Por su parte, fuentes próximas a la familia han señalado que «no han hecho en todos estos meses comentarios sobre el fallecimiento de Isaak Andicni tampoco lo van a hacer ahora», señala Europa Press. En todo caso, muestran «su respeto con las diligencias que se han practicado» y seguirán «colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes».

Lo que si tienen claro, insisten en sus manifestaciones desde el entorno de la familia de Andic, es que «se demostrará la inocencia de Jonathan«. Asimismo, esperan que todo el proceso judicial «termine lo antes posible».