El Gobierno ratifica a Corredor al frente de Redeia y reequilibra la cúpula con ERC y PP en plena polémica por el apagón

Redeia, matriz de Red Eléctrica de España (REE) y en el ojo del huracán como gestor del sistema eléctrico por el apagón del 28 de ... abril, ha convocado su junta general de accionistas para el próximo 30 de junio, en la que propondrá una remodelación de su consejo de administración con la entrada como nuevos miembros del órgano rector de Arancha González Laya, Natalia Fabra y Albert Castellanos Maduell, así como la reelección de José María Abad Hernández.

La compañía, controlada al 20% por el Gobierno, supone un reequilibrio del poder interno, con una mayor visibilidad a Esquerra Republicana (ERC) y PSOE, y deja como estaba la del PP, así como un espaldarazo a Beatriz Corredor al frente del grupo.

González Laya, ex ministra de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de Pedro Sánchez, será propuesta como consejera dominical, en representación del holding estatal SEPI, que es el primer accionista de Redeia con una participación del 20%. También se votará el nombramiento como consejera independiente de Natalia Fabra, hija de Jorge Fabra -expresidente de Red Eléctrica de España (REE) y exconsejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE)- y que es una experta en energía y mercados de la electricidad. Este año dejó el órgano rector de Enagás.

Asimismo, se propondrá como consejero independiente el nombramiento de Albert Castellanos Maduell, ligado a ERC y ex secretario de Empresa y Competitividad del Departamento de Empresa y Trabajo del anterior Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña. Es presidente de la Asamblea de las Regiones de Europa desde junio de 2023.

Las eléctricas recelan del papel de Red Eléctrica Española (REE), como gestor del sistema, en torno a los hechos vinculados al gran apagón del pasado 28 de mayo. La principal patronal del sector, Aelec, en la que están representadas grandes nombres del sector como Iberdrola, Endesa o EDP, denuncia la opacidad con la que el grupo que preside Beatriz Corredor está tratando los datos técnicos del corte eléctrico y reclama que el operador que los comparta con los agentes del sistema y con la comunidad científica y que el análisis de los mismos sea «abierto, riguroso y transparente».

Las compañías no dan su brazo a torcer en la particular batalla por el relato y el control de la investigación. Denuncian que esta información clave no debería ser confidencial. «Sobre todo», agregan, «si, al mismo tiempo, se lanzan mensajes parciales en foros y medios de comunicación», en una referencia a las últimas declaraciones de REE asegurando que algunas centrales de generación no cumplieron, supuestamente, con sus funciones de control de tensión. «Por el bien de una resolución óptima de los hechos, sería conveniente que dejara de emitir juicios públicos que sólo redundan en la confusión y la obstaculización del proceso hacia un análisis técnico objetivo», señala la Aelec.

«Ningún fallo en las instalaciones»

Desde la patronal aseguran que las empresas asociadas no han identificado ningún fallo en sus instalaciones. «Las desconexiones se produjeron de forma automática, tal y como establece el reglamento eléctrico, ante una grave situación de inestabilidad de la red. Es decir, los sistemas de protección actuaron como debían hacerlo», defiende, al tiempo que aseguran que las centrales de los socios siguieron las consignas de REE y actuaron conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de control de tensión.

Las eléctricas ya pidieron la semana pasada que la investigación se amplíe a las variaciones que tuvieron lugar esa mañana, horas antes del apagón, como también los días 22 y 24 de abril, cuando se produjeron sendos incidentes en la refinería de Cartagena y de líneas de alta velocidad de ADIF). Y previamente, exigieron al Gobierno forma parte de la Comisión que investiga las causas del cero enegético.