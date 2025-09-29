Las eléctricas aprietan a la CNMC para mejorar la retribución de las redes

Por muchos megavatios que el Gobierno central se comprometa a inyectar a Euskadi, aunque se reformen una veintena de subestaciones y pese a que se ... aprueben los cambios legislativos necesarios para liberar potencia de forma inmediata, sin un sistema de redes robusto y fiable, capaz de trasladar la energía desde los generadores hasta los grandes consumidores industriales, todo ese esfuerzo quedará en papel mojado. Para que eso sea posible, las eléctricas deben estar dispuestas a colaborar. Y por el momento, en plena disputa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el porcentaje de retribución a las inversiones en redes, parece que no lo están.

El problema radica en que el supervisor ha propuesto aumentar ese porcentaje del 5,58% actual al 6,46%. Un nivel que las eléctricas consideran insuficiente para la recuperación de sus desembolsos. Aelec, la patronal que agrupa a Endesa e Iberdrola, reclama elevarlo al 7,5%, en línea con la media europea.

Las eléctricas llevan tiempo advirtiendo de que, sin incentivos atractivos, destinarán su dinero a otros mercados. Iberdrola es el ejemplo más claro: ha volcado su expansión en Reino Unido y Estados Unidos, donde concentrará el 65% de sus inversiones, frente al escaso 15% que reservará para la península ibérica. El propio consejero delegado, Pedro Azagra, advirtió el miércoles de que la inversión prevista en España –unos 4.000 millones de euros en redes de distribución– podría oscilar en torno a 1.000 millones en función de las condiciones que marque el regulador.

El hecho de que las inversiones en la red eléctrica se recuperen a largo plazo ha derivado en un marco regulatorio muy estricto, pensado en proteger al consumidor, que limita la capacidad de las compañías para ampliar la red con libertad. La normativa, aprobada en 2013, fijó un tope del 0,13% del PIB para el conjunto de inversiones en redes de distribución. Es un texto contra el que el Gobierno Pradales se ha rebelado en más de una ocasión al advertir de que Euskadi no puede admitirse que un techo fijado hace más de una década, en plena austeridad, actúe como freno a las inversiones. El PNV, de hecho, esta misma semana reclamó al Ministerio de Transición Ecológica un cambio normativo en esta materia.