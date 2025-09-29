El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La red de alta tensión es gestionada por Red Eléctrica Española Manu Cecilio

Las eléctricas aprietan a la CNMC para mejorar la retribución de las redes

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:06

Por muchos megavatios que el Gobierno central se comprometa a inyectar a Euskadi, aunque se reformen una veintena de subestaciones y pese a que se ... aprueben los cambios legislativos necesarios para liberar potencia de forma inmediata, sin un sistema de redes robusto y fiable, capaz de trasladar la energía desde los generadores hasta los grandes consumidores industriales, todo ese esfuerzo quedará en papel mojado. Para que eso sea posible, las eléctricas deben estar dispuestas a colaborar. Y por el momento, en plena disputa con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el porcentaje de retribución a las inversiones en redes, parece que no lo están.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9 Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada
  10. 10

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las eléctricas aprietan a la CNMC para mejorar la retribución de las redes

Las eléctricas aprietan a la CNMC para mejorar la retribución de las redes