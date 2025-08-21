ELA y LAB presentan 138.000 firmas al Parlamento para que Euskadi pueda fijar su salario mínimo

La lucha por un SMI propio ha aterrizado este jueves en el Parlamento Vasco y lo ha hecho con la presentación de las 138.459 ... firmas que ELA y LAB (así como otros sindicatos soberanistas -ESK, STEILAS, HIRU y ETXALDE-) han recogido desde el pasado 1 de mayo. El objetivo es impulsar con ellas una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que abra un debate en el órgano legislativo con un objetivo claro: que los partidos políticos se posicionen y soliciten cuanto antes al Congreso la competencia para que el suelo de los sueldos en Euskadi se pueda fijar en el territorio.

Esta segunda vía quiere esquivar la falta de diálogo social con la patronal vasca. En febrero Confebask cerró la puerta a la negociación solicitada de forma unánime por todos los sindicatos vascos, una salida que contaba también con el apoyo del Ejecutivo autonómico al ser la única opción que entra dentro del marco competencial actual.

Con la presentación de las firmas ELA y LAB han querido dar ahora ese primer paso formal para impulsar la iniciativa. Como han explicado, contaban con casi otros tres meses para recoger apoyos, aunque al llegar al verano con los objetivos ya cumplidos han optado por presentarlas este mismo mes para que en septiembre pueda iniciarse el debate. De esta forma, ahora queda en manos de los partidos políticos su pronunciamiento sobre si tienen la voluntad o no de impulsar esta vía.

Que se tramite «cuanto antes»

ELA ha solicitado a todas las formaciones políticas que tramiten «cuanto antes» la proposición de ley y han señalado que los apoyos recogidos entre los trabajadores evidencian que Confebask «no es capaz de satisfacer las aspiraciones de la gente que trabaja en las empresas». «Estas 138.495 firmas deben servir para que Confebask adopte una actitud más democrática y dé paso a la negociación», han trasladado en un comunicado en el que también avanzan que a partir de otoño pondrán en marcha una nueva fase demovilización para que la voluntad manifestada por la clase trabajadora «sea respetada por todos los ámbitos institucionales».

Por su parte LAB ha manifestado que «ha sido impresionante la respuesta de la clase trabajadora vasca» y ha recordado que «a partir de ahí dependerá de los partidos políticos sacar adelante o no esta ILP». El sindicato ha reivindicado que asumir esta competencia «abriría la puerta a mejorar las condiciones laborales y de vida de muchos trabajadores vascos». «Es una propuesta para reducir la pobreza, disminuir las brechas salariales y hacer frente a la precariedad. Además, puede ser una herramienta para avanzar en la soberanía de este pueblo», han añadido.

El pasado mes el Gobierno vasco presentó los resultados del estudio técnico que habían contratado para ofrecer «una propuesta orientativa» y «arrojar luz» -en palabras del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres- a los agentes sociales, dentro del debate abierto en torno a un salario mínimo acorde a los costes de vida en Euskadi. El informe, que sugería una horquilla de entre 1.268 y 1.385 euros (por debajo de los 1.500 euros en 14 pagas mensuales que planteaban ELA y LAB) advertía también que la apuesta por subir el salario mínimo de convenio dejaría fuera a muchos colectivos, puesto que los sueldos más bajos se concentran en la contratación a tiempo parcial y en los trabajadores sin convenio como las empleadas de hogar. De esta forma insataban a extender el paraguas de estas negociaciones a más sectores.