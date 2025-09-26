El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encuentro entre los sindicatos y los representantes de ConfebasK en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales. Luis Ángel Gómez

ELA y LAB amenazan con demandar a Confebask si no negocia el SMI vasco

El lunes presentarán una solicitud de conciliación a la patronal, fruto de su rechazo en febrero a constituir una mesa

Sergio Llamas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:30

Mientras ELA y LAB avanzan en su apuesta por impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) que abra el camino a que Euskadi pueda fijar su ... propio SMI, los sindicatos soberanistas no han renunciado aún a la primera vía. En febrero trataron de abrir una mesa de negociación con Confebask, entonces junto a CC OO y UGT, aunque el intento se saldó con un portazo por parte de la patronal vasca amparándose en el riesgo que supondría para la competitividad del territorio y la sostenibilidad de las empresas. Ahora, ambas centrales han decidido elevar la presión advirtiendo su disposición a litigar si ésta no se sienta para intentar llegar a un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ELA y LAB amenazan con demandar a Confebask si no negocia el SMI vasco

ELA y LAB amenazan con demandar a Confebask si no negocia el SMI vasco