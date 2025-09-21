El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Centro de datos en la plataforma alavesa de Arasur Avelino Gómez
Mikel Jauregi | Consejero de Industria del Gobierno vasco

«El desarrollo de los centros de datos se está haciendo mal, las inversiones no repercuten»

Defiende la política vasca para estas infraestructuras, enfocada en generar una industria porpia en Euskadi

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:09

Una de las industrias que más inversiones ha concentrado en España en los últimos años, junto a las renovables, son los centros de datos, lo ... que ha abierto incluso una carrera entre comunidades autónomas. En Euskadi, solo hay uno de grandes dimensiones (300MW) en la plataforma de Arasur. Los otros tres proyectados, en los que participa el Gobierno vasco, son mucho más dimensionados –entre 3 y 4 MW–. El consejero de Industria alerta sobre el riesgo que suponen estas infraestructuras.

