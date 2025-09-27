El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La refinería sostiene en gran medida las exportaciones vascas Ignacio Pérez

El comité de Petronor ve «abusivos» los servicios mínimos

Los trabajadores convocaron una huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:22

El comité de empresa de Petronor considera «totalmente abusivos» los servicios mínimos impuestos en la huelga indefinida que la plantilla inició el jueves. El conflicto ... tiene su origen en el traslado de los vestuarios, que han pasado de estar dentro de la refinería a situarse en la entrada de la planta. A simple vista puede parecer un cambio organizativo menor, pero, según denuncian los trabajadores, en la práctica supone alargar en unos 30 minutos su jornada laboral. Hasta ahora, podían fichar al llegar y después cambiarse de ropa. Una manera de proceder imposible con la nueva ubicación de las instalaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  8. 8

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  9. 9 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El comité de Petronor ve «abusivos» los servicios mínimos

El comité de Petronor ve «abusivos» los servicios mínimos