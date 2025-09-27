El comité de Petronor ve «abusivos» los servicios mínimos

El comité de empresa de Petronor considera «totalmente abusivos» los servicios mínimos impuestos en la huelga indefinida que la plantilla inició el jueves. El conflicto ... tiene su origen en el traslado de los vestuarios, que han pasado de estar dentro de la refinería a situarse en la entrada de la planta. A simple vista puede parecer un cambio organizativo menor, pero, según denuncian los trabajadores, en la práctica supone alargar en unos 30 minutos su jornada laboral. Hasta ahora, podían fichar al llegar y después cambiarse de ropa. Una manera de proceder imposible con la nueva ubicación de las instalaciones.

Los sindicatos explicaron ayer que llevarán la necesidad de elevar los servicios mínimos a los juzgados ya que, apuntan fuentes sindicales, estos son cercanos al 100%. La cuestión es que el refino está catalogado como una actividad esencial por garantizar la producción de combustibles y derivados necesarios para el abastecimiento del país. Sin embargo, sostienen que la propia orden ministerial establece que puede cesar toda actividad que no tenga como finalidad directa cubrir la demanda del mercado nacional. Bajo esa premisa, insisten en que hasta un 80% de las instalaciones podrían detenerse sin poner en riesgo el suministro.

En su comunicado, los sindicatos criticaron que Petronor se niega a proporcionarles la información que permitiría comprobar el grado real de cumplimiento de la normativa. A su juicio, esta falta de transparencia impide constatar si se están respetando los límites legales.