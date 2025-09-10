El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Factoría Ford en Almussafes. EFE

Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

La falta de adaptación de las líneas de producción a los vehículos eléctricos da un golpe a las exportaciones de vehículos españoles

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:02

La electrificación de la movilidad ha provocado un terremoto en la industria de la automoción, cuyas réplicas se hacen notar en las ventas y matriculaciones ... de los vehículos. Pero el epicentro se encuentra en las líneas de producción de las factorías y en el conjunto del sector que supone uno de los motores de la economía española. Las hojas de calendario van cayendo y 2035 y el cambio normativo de emisiones en Europa se acerca y amenaza a la automoción española, que pierde velocidad a medida que los fabricantes demandan nuevos modelos electrificados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  5. 5

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  10. 10 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

Los coches &#039;made in Spain&#039; pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia