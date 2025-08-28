El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
ACEA

España se mantiene como el motor de las matriculaciones de coches en Europa en 2025

Los europeos prefieren los vehículos híbridos, aunque los eléctricos ganan cuota de mercado pero lejos de los objetivos comunitarios

José A. González

José A. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:40

La industria automovilística europea no lo está pasando bien este 2025. Un mes más, las matriculaciones de nuevos vehículos en el Viejo Continente vuelven a ... descender en comparación con 2024. En los siete primeros meses del año se vendieron en Europa 6.491.448 coches, un 0,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos facilitados el jueves, 28 de agosto de 2025, por la patronal europea de fabricantes de automóviles, Acea. El descenso se explica por la debilidad de Francia, Italia y Alemania, que acumulan recortes en las comercializaciones del 7,9%, 3,7% y 2,5%, respectivamente. Los números rojos de los tres principales mercados de la UE se ven compensados en parte por España, el cuarto mercado, con un avance del 14,3% y 708.139 matriculaciones, gracias al tirón del coche eléctrico y a las ayudas del plan MOVES III.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  6. 6 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  7. 7

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  8. 8 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  9. 9

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  10. 10

    La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España se mantiene como el motor de las matriculaciones de coches en Europa en 2025

España se mantiene como el motor de las matriculaciones de coches en Europa en 2025