BBVA recibe un impulso del mercado en el cierre de su opa sobre Sabadell

La suerte está echada. Los accionistas de Banco Sabadell ya han decidido si acudirán o no a la opa de BBVA tras unas semanas de ... alto voltaje marcadas por la guerra de cifras que ha rodeado la operación en estos 17 meses. Aunque el resultado oficial no se conocerá hasta el 17 de octubre, ayer a las doce de la noche terminó el plazo de aceptación, con apuestas diametralmente opuestas entre un banco y otro sobre lo que finalmente ocurrirá. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, mantiene que superarán «ampliamente» el 50%, mientras que Sabadell cree que apenas alcanzará el 30%.

Las horquillas también son variadas entre los analistas.Pero el mercado hizo ayer un guiño a BBVA al situar por primera vez la prima de la operación por encima del 3%, pese a que los dos bancos bajaron en Bolsa arrastrados por el tono negativo del mercado tras la amenaza de nuevos aranceles de EEUUa China.

Los títulos de BBVA cayeron un 1,7% hasta los 15,79 euros, mientras que los de Sabadell se dejaron un 2,6% a 3,167 euros. Esa diferencia positiva entre la oferta de BBVA –una acción por cada por cada 4,8376 del Sabadell– y la cotización de la vallesana es, aunque muy limitada, la mayor desde que la vasca mejoró en un 10% su oferta el pasado 22 de septiembre. El salto se aceleró el viernes justo tras conocerse que los fondos activos de BlackRock acudirán a la opa. La gestora es el principal accionista del Sabadell, con un 7,37% del capital, según los registros de la CNMV, aunque hay que tener en cuenta que, tal y como informa Bloomberg, estos fondos activos apenas representan un 0,5% de ese total.

Fuentes de BBVA declinaron ayer hacer comentarios. Pero esa cifra sí certifica que el resto de la participación de BlackRock en la vallesana se mueve a través de fondos de gestión pasiva, que por norma deben evitar desviarse del índice al que replican, limitando sus posibles movimientos en este tipo de operaciones. Según Sabadell, estos fondos pasivos tienen un peso –en total y con todas las gestoras participantes– del 20% en su capital. Y BBVA aspira a hacerse con el 'sí' de la mitad de ellos. En todo caso, Carlos Torres confía en el apoyo unánime de los institucionales y de esos gestores activos, que pesan un 35% en la estructura de la catalana. Entre ellos está David Martínez, el consejero díscolo que ya anunció que acudirá con su 3,8% a la opa. Pero en muchos otros pesa todavía el riesgo de que el veto a la fusión se extienda de tres a cinco años, poniendo en jaque las sinergias.

También hay que incluir en estos cálculos a Zurich, con un 5% del Sabadell, que ya confirmó que no venderá en aras de proteger su alianza de bancaseguros con la vallesana. Así que el foco se desvía a los minoristas. Pesan un 40% en la entidad y, de ellos, un 80% son clientes con acciones depositadas. De esos, poco más del 1% habrían acudido al canje, según las últimas cifras ofrecidas por el banco, aunque esa cifra podría haberse incrementado algo en las últimas horas.

¿Fin del proceso?

Aunque el plazo de aceptación terminó anoche, al proceso aún le quedan varias jornadas de incertidumbre hasta conocer el resultado final el próximo viernes. En este punto, la cotización que ayer marcó Sabadell puede ser clave, ante las diferentes interpretaciones sobre el precio de una hipotética segunda opa que BBVA tendría que lanzar si no alcanza su objetivo del 50% y se queda entre el 30% y el 50%, el escenario que maneja el grueso de analistas. BBVA ya ha dejado claro que, en el caso de tener que hacer una nueva oferta, será al mismo precio que la actual. Y si la CNMVcoincide con el Sabadell en que debe ser superior –definirá sus criterios el mismo 17 de octubre– se retirará del proceso.

Cada voto cuenta. Tanto, que BBVA mantuvo ayer abiertas sus oficinas hasta las nueve de la noche. Pero la tensión no desaparecerá con el fin del periodo de aceptación. Fuentes del mercado aseguran que el hecho de que el resultado no se conozca hasta el día 17 puede provocar que la cotización de los dos bancos se vea afectada por los distintos intereses, ante la incertidumbre por esa hipotética segunda opa y el precio de referencia al que se ejecutaría. Un capítulo más de esta guerra empresarial sin precedentes en el sector.