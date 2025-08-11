BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell

La decisión de BBVA de seguir adelante con la opa sobre Banco Sabadell deja ahora la pelota en el tejado de los accionistas de ... la catalana que, 15 meses después de que se lanzase la operación, tendrán la última palabra sobre la misma.

Ni las condiciones de Competencia, ni el veto a la fusión durante al menos tres años impuesto por el Gobierno ni la venta de TSB con la que la catalana premiará a sus accionistas con un dividendo récord de 2.500 millones ha impedido que Carlos Torres siga con sus planes.

La idea que maneja el banco es que a principios de septiembre se abra el periodo de aceptación a su oferta, de una acción nueva de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,3456 acciones del Sabadell. Una ecuación que tendrá que ajustarse al dividendo que la vallesana pagará el 29 de agosto, como está establecido en la oferta inicial.

Se estima que en esos últimos días de agosto o la primera semana de septiembre la CNMV ya tendrá listo el folleto actualizado de la oferta, que estaba previsto para finales de julio, pero que se decidió retrasar para incluir el resultado de las juntas de accionistas del Sabadell, en las que se aprobó la venta de la filial británica y el dividendo extraordinario. También para evitar que la 'votación' de los socios comenzase en agosto, uhn mes prácticamente inhábil para el mercado.

La normativa establece que, en un proceso de opa, el oferente -en este caso BBVA- dispone un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la CNMV aprueba el folleto para publicar su autorización. Y el plazo comienza a andar el primer día hábil bursátil a dicha publicación, con lo que es previsible que los accionistas puedan comenzar a votar entre la primera y la segunda semana de septiembre. A partir de entonces, tendrán entre 30 días y un máximo de 70 -lo que decida BBVA- para emitir su veredicto.

Datos pendientes

BBVA ya ha reconocido que revisa las sinergias inicialmente estimadas en 850 millones de euros. Un dato que tendrá que estar detallado en el documento ante la evidencia de que el veto a la fusión impuesto por el Ejecutivo impedirá alcanzar esos ahorros de costes, al menos en el corto plazo. Desde la entidad vasca defienden que sí los conseguirán, aunque tarden más en llegar de lo previsto.

La oferta está condicionada a que BBVA consiga el 50% de los derechos de voto. Y se ha hablado mucho de que pod´ia reducir esa condición hasta le 30%. No obstante, esa posibilidad obligaría a lanzar una segunda opa por el cien por cien con una alternativa en efectivo para los accionistas que, hoy por hoy, siguen viendo cómo vender títulos en el mercado de la entidad sigue siendo un 6,7% más rentable que acudir a la opa.

Sin embargo, esa prima negativa se ha reducido de forma drástica en los últimos días, en los que la acción del banco vasco se ha disparado a una velocidad mucho mayor que la del Sabadell, en medio de los rumores de una posible retirada de la oferta que tampoco ha sido descartada por parte de los directivos de BBVA. Justo antes de los resultados en los que la entidad dejó abierta esa puerta, la prima negativa rondaba el 14%.

Para Banco Sabadell, esa brecha siempre ha sido un indicador claro del mercado: o BBVA mejoraba la opa, o la retiraba. Ahora, y a pesar de que esa diferencia entre la oferta y la cotización en Bolsa del Sabadell se ha reducido a la mitad, esa posibilidad se mantiene abierta, pese a que desde el banco vasco siguen negándola con rotundidad.

Si finalmente cambia de opinión, la entidad podría elevar su oferta inicial una vez abierto el periodo de aceptación. De hecho, en un proceso de opa, los compradores suelen hacer este movimiento en la recta final del plazo, por lo que se espera que los accionistas del Sabadell esperen a esos últimos días para decidir si acuden o no al canje del banco vasco.