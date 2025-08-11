El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

El banco vasco confirma su determinación de adquirir la entidad catalana a pesar de la venta del TSB, el reparto de dividendos y las condiciones impuestas por Moncloa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:16

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, y ... el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial. El banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

