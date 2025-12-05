Los autónomos piden a las haciendas vascas una rebaja del 5% en el IRPF

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Euskadi enviará este próximo lunes a las tres haciendas forales vascas la petición de una reforma ... fiscal en los tramos del IRPF que pagan los trabajadores por cuenta propia. La demanda quiere exigir una rebaja de cinco puntos porcentuales en la escala del IPRF, lo que en Euskadi supondría de media un ahorro de 528 euros anuales en impuestos, tomando como referencia una base de rendimientos netos de 30.000 euros. Según calculan, esta medida supondría una caída de la recaudación de 87 millones.

La secretaria general de UPTA Euskadi, Silvia Martínez, ha recordado que se trata de una petición que vienen reclamando desde hace años fruto de la «diferencia brutal» que se produce en el impacto que tienen estos gravámenes entre las grandes empresas y los pequeños negocios de los autónomos. Según advierte la asociación, el actual sistema genera un desequilibrio que se manifiesta en todo el Estado -de hecho la petición se presentará en todas las comunidades autónomas durante los próximos días-, y que afecta además sensiblemente a los más de 166.000 autónomos que hay en el territorio.

«Mientras los pequeños autónomos soportan una presión fiscal elevada en proporción a sus ingresos, las grandes corporaciones disponen de mecanismos y deducciones para optimizar su carga tributaria», plantea el sector que reivindica una reforma basada en la equidad y la progresividad que introduzca esta reducción en la escala autonómica del IRPF, y que sería aplicable a los rendimientos netos de las diferentes actividades económicas en los tramos de hasta 35.200 euros.

Gravar a las grandes corporaciones

La media calculada para toda España supondría, para esta base de 30.000 euros, un ahorro medio de 474 anuales. «UPTA plantea compensar la pérdida de recaudación del IRPF mediante el sistema de financiación estatal, para preservar servicios públicos esenciales e incluso con un incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20 al 25 o 27% para las empresas con una facturación superior a los 4 millones de euros», explica. La medida, calculan, supondría una recaudación adicional de entre 1.200 y los 1.800 millones de euros, frente a los 900 millones que supondría esta rebaja a los 3,4 millones de trabajadores que cotizan como autónomos en toda España.

La secretaria general de UPTA Euskadi ha revindicado que no se puede permitir que quienes manejan márgenes más reducidos paguen más impuestos que las grandes empresas del Ibex 35. «Necesitamos transformar el modelo fiscal porque hoy resulta muy desventajoso e injusto. Para UPTA solo hay un camino: bajar los impuestos a los autónomos», ha señalado.