El comercio es el sector con mayor número de autónomos en el País Vasco, casi 36.000. Yvonne Iturgaiz

Los autónomos piden a las haciendas vascas una rebaja del 5% en el IRPF

La reclamación de la asociación UPTA, que enviarán este lunes a las instituciones forales, supondría un ahorro medio para los afectados de 528 euros anuales

Sergio Llamas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:04

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Euskadi enviará este próximo lunes a las tres haciendas forales vascas la petición de una reforma ... fiscal en los tramos del IRPF que pagan los trabajadores por cuenta propia. La demanda quiere exigir una rebaja de cinco puntos porcentuales en la escala del IPRF, lo que en Euskadi supondría de media un ahorro de 528 euros anuales en impuestos, tomando como referencia una base de rendimientos netos de 30.000 euros. Según calculan, esta medida supondría una caída de la recaudación de 87 millones.

