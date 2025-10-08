El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La exportación de coches europeos a Estados Unidos soporta un arancel del 27,5% AFP

La automoción europea teme que los aranceles al acero disparen sus costes de producción

La patronal pide a la Comisión un mayor equilibro entre la protección de la siderurgia y las necesidades del automóvil

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:30

Comenta

Los caminos de la automoción europea y Bruselas vuelven a cruzarse. En un momento de extrema debilidad para el sector –ahogado por los aranceles de ... la Administración Trump, la avalancha de vehículos eléctricos chinos a bajo coste y la exigencia de electrificarse en tiempo récord–, los fabricantes temen ahora que la imposición de una barrera aduanera del 50% al acero extracomunitario lastre todavía más su competitividad. Es por ello que la patronal ACEA ha reclamado a Bruselas un equilibrio que evite una pérdida de cuota de mercado frente a competidores internacionales mejor posicionados.

