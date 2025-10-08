La automoción europea teme que los aranceles al acero disparen sus costes de producción

Los caminos de la automoción europea y Bruselas vuelven a cruzarse. En un momento de extrema debilidad para el sector –ahogado por los aranceles de ... la Administración Trump, la avalancha de vehículos eléctricos chinos a bajo coste y la exigencia de electrificarse en tiempo récord–, los fabricantes temen ahora que la imposición de una barrera aduanera del 50% al acero extracomunitario lastre todavía más su competitividad. Es por ello que la patronal ACEA ha reclamado a Bruselas un equilibrio que evite una pérdida de cuota de mercado frente a competidores internacionales mejor posicionados.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ha instado así a la Comisión Europea a «analizar de manera específica» las necesidades importadoras del sector. La petición coincide con un momento crítico, marcado por una oleada de recortes en las principales compañías del motor, que luchan por mantener su competitividad en un mercado global cada vez más exigente. Volkswagen anunció a finales de 2024 la eliminación de 35.000 puestos en cinco años; Bosch comunicó el mes pasado un «ajuste inevitable» de 13.000 empleos; y este lunes Renault confirmó otros 3.000. En conjunto, cerca de 70.000 despidos que reflejan la profundidad de la crisis y la fragilidad de la industria a

La patronal automotriz advierte de que, aunque el 90% del acero que consume el sector procede del mercado europeo, sigue siendo imprescindible recurrir a importaciones para acceder a calidades y tipos que no se producen en la región en cantidades suficientes. ACEA recuerda que, incluso con la salvaguarda actual del 25% una vez superado el cupo libre de arancel –fijado en 18,3 millones de toneladas anuales–, los materiales se agotan con rapidez. La nueva barrera del 50% elevaría todavía más la presión y situaría al sector ante un serio riesgo de desabastecimiento.

Si los costes de producción de la automoción se disparan, advierte la patronal, el impacto es doble. Por un lado, la industria perdería aún más cuota de mercado frente a competidores asiáticos y estadounidenses, en un momento en el que Bruselas insiste en la necesidad de construir una autonomía estratégica continental frente a los vaivenes internacionales. Por otro, el encarecimiento supone un golpe directo a las inversiones multimillonarias que exige la descarbonización total del parque móvil en 2050, un objetivo fijado por la Comisión que ahora empieza a estar en cuestión tras la presión del sector del motor por «flexibilizar» los plazos.

Acero extracomunitario

La Comisión Europea defendió el martes su decisión de duplicar el arancel al acero extracomunitario como una herramienta para contener la sobreproducción china, que amenaza con inundar el mercado comunitario con material más barato y sometido a estándares medioambientales mucho menos exigentes. El sector siderúrgico, además, ya afronta barreras del 50% en Estados Unidos, lo que limita sus opciones de diversificación y dificulta competir en otros mercados. La patronal del automóvil, en cualquier caso, asegura que «no cuestiona» la necesidad de proteger a la siderurgia, aunque advierte de que los parámetros fijados por Bruselas van demasiado lejos al restringir el acceso a determinadas calidades de acero imprescindibles para su actividad.

El riesgo, por lo tanto, es que el incremento del 50% sobre determinadas piezas de acero termine repercutiendo en el consumidor final, ya sometido a una fuerte presión en los precios. El sector del automóvil, sin embargo, lo tiene difícil para trasladar directamente ese aumento en un contexto marcado por las exigencias de Bruselas en materia de descarbonización y electrificación.