Varios clientes iluminan con el móvil en un supermercado de Barcelona el día del apagón. EFE

La ausencia de ciclos combinados en el sur fue la «causa fundamental» del apagón

Un informe encargado por Iberdrola y Endesa apunta a que las maniobras que realizó Red Eléctrica «redujeron el margen de seguridad»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:25

La ausencia de generación síncrona en el sur de España fue la «causa fundamental» del cero energético que sufrió la Península Ibérica el pasado ... 28 de abril. Esta es la principal conclusión del informe preliminar elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad Pontificia Comillas por encargo de Iberdrola y Endesa. La difusión de este estudio titulado 'El cero de tensión del sistema ibérico del 28 de abril de 2025' elaborado por los profesores Luis Rouco, Enrique Lobato y Francisco Echevarren se produce a pocos días de que los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (Entso-E) publiquen las conclusiones de su propia investigación este viernes.

