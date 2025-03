Arza deja el liderazgo de UGT-Euskadi tras doce años en el cargo El secretario general no ha anunciado el candidato propuesto para sucederle, pero ha apuntado a que será una mujer

Arantza Ruiz, secretaria de organización, junto a Raúl Arza, el líder sindical más veterano en Euskadi, ha anunciado que no se preseentará a la releeción en el XIV Congreso de UGT-Euskadi.

El líder sindical más veterano del País Vasco se retira. Raúl Arza, que ha sido secretario general de UGT-Euskadi durante los últimos doce años, ... acaba de anunciar este martes que no se presentará a la reelección para un cuarto mandato. Lo ha dicho durante la presentación del XIV Congreso que se celebrará el próximo 13 y 14 en Bilbao. Pese a que solo quedan unos días para la cita, no ha querido desvelar quién es la persona elegida para sucederle. Solo ha apuntado a que será una mujer, como ya ha ocurrido en otras centrales como LAB o CC OO, no así en ELA. «Se lo debemos», ha justificado.

Acompañado por la secretaria de organización, Arantza Ruiz, Arza ha querido poner el foco en el Congreso, que tendrá como lema Erronkak (retos). Entre ellos figura la recuperación del poder adquisitivo, la aplicación de la reducción de jornada o la lucha contra la siniestralidad. De hecho, hoy mismo ha fallecido un trabajador en la empresa Betsaide de Elorrio, atrapado por una máquina. «Nos queda pendiente dar la dimensión social que tiene a la salud y seguridad en el trabajo», ha dichjo. En todo caso, Arza ha incidido en que ocupar el cargo ha sido un orgullo y ha recordado momentos duros vivicos, como los asesinatos cometidos por ETA. Igualmente ha reivindicado el compromiso de UGT-Euskadi a no desperdiciar ningún foro de diálogo para mejorar las condiciones de los trabajadores, sin importarles «quedarse solos en su defensa». «No es un mérito que Euskadi está a la cabeza de la conflictividad, la movilización solo debe ser una herramienta, no un fin», ha afirmado rotundo. El relevo se produce solo unos días después del acontecido en CC OO-Euskadi, donde Loli García ha renunciado a presentarse a un tercer mandato y ha pasado el testigo a Santi Martínez, responsable del área sociopolítica y comunicación. De esa forma los dos sindicatos de corte confederal abordan a la vez el cambio en la cúpula con el desafío de hacer valer su apuesta por el diálogo social frente a los centrales soberanistas, que mantienen la hegemonía y su rechazo a ese foro. En la actualidad ELA tiene una cuota que supera el 40%, LAB más del 20%, CC OO-Euskadi cerca del 18% y UGT-Euskadi rebasa el 10%. Cuatro décadas de militancia Nacido en Llodio en 1963, Arza se despide tras más de doce años a la cabeza del sindicato y toda una vida entregada a él. Este técnico de Lanbide, diplomado en Graduado Social y licenciado en Ciencias del Trabajo, empezó a militar en UGT ya en 1984, cuando tenía 21 años. Tras ocupar diferentes cargos en la central, accedió a la secretaría general en las convulsas elecciones de 2013, cuando compitió con Pilar Collantes por la sucesión de Dámaso Casado. «Ese fue un momento de división, pero supo coser la fractura», señala Emilia Málaga, actual presidenta del Consejo vasco de Relaciones Laborales, compañera de sindicato que vivió de cerca aquella etapa. De hecho, en esa primera votación obtuvo un respaldo del 56% y en 2021, el último congreso, rozó el 83%. Entre sus logros al frente del sindicato está el de haber avanzado en la negociación colectiva en un ecosistema tan complicado como el vasco, marcado por la conflictividad. «El sindicalismo en Euskadi es difícil por la competencia que hay entre las centrales. Muchas veces se toman las decisiones por estrategia y no pensando en qué es lo mejor para los trabajadores pero Raúl siempre ha priorizado esto último», apunta Carlos Trevilla, amigo y predecesor en la secretaría general de la central, con lo que conoce muy bien lo que estar al frente del cuarto sindicato del País Vasco. «Ha sido siempre valiente, cuando está convencido de algo lo defiende aunque no sea una posición fácil», señala Elena Pérez Barredo, viceconsejera de Trabajo del Gobierno vasco y afiliada a CC OO. Todos los que le conocen destacan su afición por el dato. Le gusta bucear en las estadísticas y acudir a los debates con las cifras en la mano. «Y es muy divertido. relaja el ambiente con sus bromas», coinciden. Además de su larga trayectoria en el sindicato, Arza también ha tenido una intensa actividad política, ya que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Llodio de 1995 a 2002 –donde, como curiosidad, coincidió con Santiago Abascal, líder de Vox–, miembro de las Juntas Generales de Araba de 1983 a 1987 e incluso, por un breve periodo de unos meses en los años ochenta, parlamentario vasco.

