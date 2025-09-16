El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la planta de Aceros Olarra en Loiu.

Aceros Olarra vuelve a la actividad tras varios días de parón por un ciberataque

La siderúrgica sufrió un problema a principios de la semana pasada y se vio obligada a parar totalmente el miércoles

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:30

Aceros Olarra ha reanudado su producción tras varios días de obligado parón por un ciberataque producido durante la madrugada del martes. El problema informático se ... extendió a todos los sistemas y el miércoles la empresa no tuvo otro remedio que suspender su actividad. Sin embargo, tras haber ido recuperando de manera progresiva estos sistemas, la plantilla de la que es una de las mayores acerías de Euskadi se irá reincorporando a lo largo de estos días.

