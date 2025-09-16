Aceros Olarra vuelve a la actividad tras varios días de parón por un ciberataque

Aceros Olarra ha reanudado su producción tras varios días de obligado parón por un ciberataque producido durante la madrugada del martes. El problema informático se ... extendió a todos los sistemas y el miércoles la empresa no tuvo otro remedio que suspender su actividad. Sin embargo, tras haber ido recuperando de manera progresiva estos sistemas, la plantilla de la que es una de las mayores acerías de Euskadi se irá reincorporando a lo largo de estos días.

Se desconoce de dónde proviene el ciberataque, así como sus causas, aunque fuentes de la firma con sede en Loiu confirman que ya han informado a sus proveedores de la paulatina recuperación de la normalidad y aseguran que, tras una valoración para analizar el alcance de los daños producidos por el incidente, no se han producido filtraciones sobre datos personales ni información sensible. En un comunicado emitido hace cinco días a través de Linkedin, señalaban que, en el caso contrario, informarían debidamente a sus clientes y proveedores.

Ante una coyuntura tan compleja, la empresa (cuyo accionista mayoritario es el grupo italiano Rodacciai) acordó adelantar dos de los días de descanso industrial que estaban inicialmente programados para octubre con el fin de mitigar el impacto del ciberataque. Estos días se trasladaron al jueves y viernes, concretamente el 11 y 12 de septiembre.

En la actualidad, Aceros Olarra cuenta con una plantilla cercana a los 500 trabajadores y es uno de los actores más importantes de la siderurgia vasca tras 70 años de trayectoria. El incidente sufrido por la empresa demuestra que los delitos cibernéticos están a la orden del día en Euskadi. De hecho, según los datos de Cyberzaintza (Agencia Vasca de Ciberseguridad), a lo largo de 2024 se detectaron 40.000 incidentes potencialmente dañinos en el territorio, lo que se traduce en una media mensual de cerca de 3.500 y un aumento del 48% en los últimos dos años.