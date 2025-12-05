Los 3.400 vascos a la espera de la ayuda para coches eléctricos la recibirán con una partida adicional

Los 3.400 vascos en lista de espera del plan Moves, destinado a la compra de vehículos eléctricos, finalmente recibirán las ayudas. Este es, al ... menos, el propósito del Gobierno central, que planea aprobar una dotación extraordinaria para atender las 40.000 solicitudes pendientes. En este limbo, con una de las subvenciones solicitadas y sin recibir respuesta, se encuentran cerca de 3.400 vascos.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican que aún no se ha establecido un «reparto preasignado» de los fondos entre las comunidades autónomas, aunque se espera que esté definido en las próximas semanas, ya que son los gobiernos autonómicos los encargados de gestionar y distribuir las ayudas según las necesidades de cada territorio. El Gobierno central, de hecho, ya ha solicitado a las distintas administraciones territoriales que «informen de sus necesidades» para definir esta distribución.

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, informó este viernes desde el Parlamento autonómico que el Ejecutivo ha solicitado un incremento de 50 millones de euros, casi tres veces más que los 15 millones inicialmente destinados al territorio. Esta cantidad no solo cubriría a las cerca de 3.400 personas en lista de espera, sino que también permitiría atender a quienes se adhieran hasta el 31 de diciembre, fecha límite para la inscripción.

El Gobierno autonómico se ha mostrado «esperanzado» en que, esta vez sí, el Gobierno central atienda la solicitud de fondos adicionales, después de que una primera petición de 20 millones antes del verano y otra en octubre quedaran sin respuesta. «Ahora se han dado cuenta de que no pueden dejarlo en espera», ha señalado Jauregi, que también ha destacado que estas ayudas son clave para «descarbonizar la movilidad, el mayor emisor de CO2 en Euskadi».

La previsión es que la nueva dotación presupuestaria que prepara el ministerio dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen sea más que suficiente para cubrir la lista de espera, ya que se estima que las solicitudes pendientes suman un valor aproximado de 300 millones de euros. Esta partida, destinada a ofrecer hasta 7.000 euros por vehículo eléctrico, híbrido enchufable o de pila de combustible, será la última del plan Moves estatal, ya que a partir del próximo año se introducirá «una completa transformación» en la modalidad de los fondos destinados al automóvil.

Plan Auto+

El esquema de ayudas, de hecho, se reiniciará desde cero. La nueva estrategia que prepara el Gobierno central para relanzar el sector –golpeado por la desaceleración de Francia y Alemania y la ofensiva arancelaria de Donald Trump–, incluye 25 medidas con el objetivo de aumentar el valor de la industria, de 85.000 a 120.000 millones de euros para 2030. La principal medida de este programa será el Plan Auto+, con una dotación de 400 millones de euros en 2026 (la cuantía para los siguientes ejercicios se detallará más adelante), y que, a diferencia del Moves, otorgará ayudas directas a la compra de vehículos. Es decir, el descuento se aplicará directamente en el precio del coche en el momento de la compra.

El Ejecutivo pretende, de esta manera, reducir la tramitación burocrática en la compra de vehículos, un proceso que, en algunos casos, llegaba a tardar hasta dos años en recibir la ayuda. Con el objetivo de agilizar los trámites y simplificar la administración, a partir de enero será el Gobierno Sánchez quien centralice la gestión de las subvenciones. Hasta ahora, el Ejecutivo transfería los fondos y eran las comunidades las encargadas de gestionarlos, en Euskadi a través del Ente Vasco de la Energía. Moncloa justifica esta decisión debido a las dificultades administrativas detectadas en algunos territorios. Preguntado al respecto, el consejero Jauregi ha optado por esperar a al desarrollo normativo del nuevo plan.