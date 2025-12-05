El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un coche eléctrico en una electrolinera de Vitoria. Blanca Saenz de Castillo

Los 3.400 vascos a la espera de la ayuda para coches eléctricos la recibirán con una partida adicional

El Gobierno central atiende la petición de las comunidades y eleva a 400 millones los recursos para responderlas solicitudes pendientes

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:46

Los 3.400 vascos en lista de espera del plan Moves, destinado a la compra de vehículos eléctricos, finalmente recibirán las ayudas. Este es, al ... menos, el propósito del Gobierno central, que planea aprobar una dotación extraordinaria para atender las 40.000 solicitudes pendientes. En este limbo, con una de las subvenciones solicitadas y sin recibir respuesta, se encuentran cerca de 3.400 vascos.

