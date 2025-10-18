El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Víctor Clemente y Conchi Redondo, en el centro de la imagen, rodeados por sus antigus alumnos de atletismo que le han brindado un sentido homenaje.

Víctor Clemente y Conchi Redondo, en el centro de la imagen, rodeados por sus antigus alumnos de atletismo que le han brindado un sentido homenaje. Blanca Castillo

El emotivo homenaje a Víctor Clemente, el 'padre' del atletismo alavés

Los deportistas que estuvieron a sus órdenes en el Aurrera de Vitoria le han querido agradecer su compromiso y dedicación durante décadas

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:42

Comenta

El atletismo alavés empezó a dejar huella de su mano. El bendito culpable de que varias generaciones empezasen a desgastar las suelas de sus zapatillas ... y luchar contra el cronómetro. Planificó infinidad de entrenamientos y fabricó auténticos corredores de época, como Martín Fiz o Maite Zúñiga. Siempre empujó desde el otro lado de la valla. Aunque este sábado ha sido él el que ha cruzado la meta más emocionante. Víctor Clemente, considerado el 'padre' del atletismo en Álava, ha recibido un emotivo homenaje por parte de sus pupilos en el Aurrera de Vitoria. «Lo que me hace realmente feliz es estar con vosotros, no los homenajes», confesaba el protagonista, visiblemente emocionado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  6. 6

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  9. 9

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  10. 10

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El emotivo homenaje a Víctor Clemente, el 'padre' del atletismo alavés