El otro Wimbledon

El All England Club es único.

Igor Del Busto Lunes, 30 de junio 2025, 01:28 | Actualizado 01:55h. Comenta Compartir

Este lunes empieza Wimbledon y toca vestirse de blanco. Desde 1877, con algunas interrupciones por guerras o pandemias, se disputa el torneo más antiguo y más especial del mundo. Además de lo que se ve por la tele existen muchos aspectos no muy conocidos del único torneo de Grand Slam que se juega sobre hierba y que nos darán pistas por si alguna vez decidimos acudir de espectadores a Londres. El Open de Australia que ahora se juega sobre Greenset y el Open USA que se disputa sobre Decoturf se jugaban sobre hierba hace no muchos años.

Pero empecemos por el principio. La fase previa o 'Qualy' de Wimbledon la disputan 128 jugadores y 128 jugadoras. Comienza el lunes anterior, para tener margen en caso de lluvia. Algunas veces no llueve y se acaba el jueves, por lo que los clasificados deben esperar tres o cuatro días hasta jcompetir en el cuadro final. Con el fin de preservar la hierba de la fase final esa fase previa se juega en Roehampton, en las pistas de la Lawn Tennis Association LTA, a casi una hora de Wimbledon. Lawn quiere decir césped en inglés.

Algunos se preguntan, ¿la LTA Lawn Tennis Association de dónde? Pues como los ingleses son muy suyos y como el tenis se inventó en Inglaterra, ellos contestan «pues de dónde va a ser, de aquí, no nos hace falta poner english o british». Pero lo que muchos no saben es que aunque el mayor Wingfield patentó el tenis en 1874, el que lo inventó realmente, aunque fuese en Inglaterra, fue el español Juan Bautista Augurio Parera con la ayuda de su amigo el mayor Harry Gem.

En 1865 en Edgbaston, cerca de Birmingham, Parera y Gem denominaron al nuevo juego Lawn Rackets y Lawn Pelota, por la pelota vasca, pero ya en 1872, cinco años antes del primer Wimbledon, pasó a llamarse Lawn Tennis. El All England Lawn Tennis and Crocket Club de Wimbledon es un club privado, fundado en 1868, con un vínculo muy estrecho con la LTA. Los más de 40 millones de euros que gana el torneo cada año van a la Federación Británica (LTA). Antes de obtener esos beneficios, el torneo reparte 62 millones de euros en premios –3,5 son para el campeón y lo mismo para la campeona–. Cada uno de los 64 perdedores y cada una de las 64 perdedoras en primera ronda del cuadro final se lleva casi 80.000 euros. Otra tradición del tercer Grand Slam del año es la de degustar fresas con nata y champán. Evidentemente no son baratas, pero ya que estás allí, por una vez…

En 2012 la prueba de tenis de los Juegos Olímpicos de Londres se jugó en Wimbledon. Al ser miembro en aquella época del Comité Olímpico de la ITF tuve la suerte de conocer el club por dentro: salas de descanso, salas de reuniones, el museo, la biblioteca, los vestuarios... Y tuve también la fortuna de estar en el Royal Box, el palco de Wimbledon. Como amante del tenis y de su historia, para mí fue algo mágico. Por otra parte, fue extraño no ver el verde oscuro de siempre y observar el perímetro de cada pista de color rosa, el Pantone de aquellos Juegos.

El torneo dura ahora 14 días. Hasta hace unos años durante el domingo de la primera semana no se programaban partidos. Recuerdo que un año que fui de comentarista con ETB (1994, cuando ganó Conchita Martinez) aproveché para jugar al tenis ese domingo en Queens. Desde 2022 ese 'middle sunday' es ya un domingo más. Importante. Se puede ir al club desde Londres en metro pero no hay que bajarse en la estación de Wimbledon sino en la de Southfields. Desde allí, un paseo de 15 minutos.

En un torneo con tanta historia hay que recordar el partido entre Isner y Mahut que duró tres días, entre lluvia y falta de luz, y que acabó con el resultado de 6/4 3/6 6/7(7) 7/6(3) 70/68 a favor de Isner. Fueron 11 horas, 6 minutos y 23 segundos. Y 183 juegos. También hay que recordar la extraordinaria final que ganó Borg a McEnroe en 1980, 8/6 en el quinto. O la de 2008 que ganó Rafa Nadal a Roger Federer, 9/7 en el último set.

Hasta en la elección de las bolas son únicos. Slazenger es la marca de pelotas que se utiliza en Wimbledon desde 1902. 123 años de colaboración. Circula la leyenda de que tras unos años de excesivos aces y puntos muy cortos por parte de Ivanisevic, Sampras o Raonic, se cambió a unas bolas más lentas. También se dice se cambió a un tipo de hierba más lenta y resistente.

Temas

Wimbledon

Londres