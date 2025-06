Alcaraz quiere el hat-trick en Wimbledon

Dagoberto Escorcia Lunes, 30 de junio 2025, 01:55 Comenta Compartir

«Lo que quiero ver en un futuro es que puedo sentarme en la mesa de los grandes. Tengo que seguir poniendo objetivos. Tengo que seguir soñando». Con ese espíritu, Carlos Alcaraz afronta desde este lunes el desafío de sumar a su palmarés otro hito histórico. Vencer en Wimbledon por tercer año consecutivo lo uniría a una página legendaria del tenis en la que solo figuran el sueco Bjorn Borg y la alemana Steffi Graff, ganadores de tres Roland Garros y tres Wimbledon de forma consecutiva en la era moderna. De momento, ya es uno de los seis hombres que ha vencido en el torneo parisino y en el londinense el mismo año, juntándose con Rod Laver, Bjorn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

En las apuestas nadie olvida que el joven español, de 22 años y segundo del mundo, acumula una racha de 18 victorias consecutivas, que significa la más larga de su carrera. En el camino hacia una hazaña legendaria volverá a encontrarse a enemigos de altura, con aspiraciones de demostrar que ellos también pueden alcanzar la gloria. En ese camino hallará por supuesto a Jannik Sinner, número uno del mundo y con el que acaba de protagonizar una final sobre la tierra parisina asombrosa que ha sido elogiada por todo el mundo del tenis. Esos cinco sets, esas 5 horas y 29 minutos de juego –el más largo de la historia en la capital francesa–, esa remontada de dos sets y la superación de tres pelotas de partido en la tercera manga pueden tener un efecto negativo sobre el italiano, que ha sido incapaz de doblegar al murciano en los últimos enfrentamientos. Pero también pueden haberlo mentalizado para pensar que solo le faltó un golpe para frenar a la leyenda Alcaraz. Que lo tuvo todo a favor, pero le pudo la presión, mientras el español aguantaba el chaparrón y revivía.

Nadie será capaz de eliminar del saco de las apuestas al triunfo final a Novak Djokovic, ansioso por elevar su racha de triunfos en torneos del Grand Slam a 25 títulos. No será un torneo fácil para Alcaraz, que en París encontró una autopista para llegar a la final. Pero, de momento, su pronta adaptación a la hierba tras la lenta tierra de Roland Garros, que le ha permitido vencer en Queen's por segundo año consecutivo, puede que asuste más e imponga respeto a sus adversarios. Él es el dueño de la corona del torneo más antiguo del mundo.

Sinner querrá reivindicarse como número uno e intentar olvidar la imagen del hombre que perdió tres pelotas de partido y al que le remontaron dos mangas. La presión estará más con él que con Alcaraz, que suele decir que cada vez que entra en la pista su único objetivo es vencer, que no está ahí para ser segundo. El italiano, además, viene de ser eliminado en la primera ronda del torneo de Halle, en Alemania, pero nadie duda de su talento y de su potencial de campeón.

Eternos y memorables

El duelo más importante del tenis actual está servido. No será una pelea por el número uno del ranking porque aunque gane Alcaraz los puntos no le alcanzarán para superar al italiano. Es una pelea entre los dos nuevos gallos del tenis mundial. Dos tenistas que han entrado en las pistas para superar desafíos, alcanzar la gloria y protagonizar los mejores partidos, esos en los que parece que les va la vida, esos con los que el público y extenistas como el propio Roger Federer acaban reconociendo que lo que acaban de ver es el triunfo del tenis. Dos gladiadores que parecen no tener nada que envidiar a aquellos partidazos de Federer y Nadal, o de Nadal y Djokovic. También eternos y memorables.

Para el aficionado llegan dos semanas de tenis en la catedral de este deporte en las que Alcaraz puede escribir una página para la leyenda. Wimbledon es un torneo que siempre programa al campeón vigente para estrenar la pista central. El murciano, por tanto, abrirá el torneo –se enfrentará el lunes a Fognini– y el calendario que seguirá durante la primera semana será jugar el miércoles, viernes y domingo. Sinner, por su parte, debutará el martes.

El torneo repartirá en premios 53,5 millones de libras esterlinas tras el aumento del 8,2% con respecto al año pasado. Los campeones, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, se llevarán 3 millones de libras esterlinas cada uno, mientras que los finalistas se embolsarán 1,5 millones. La gran favorita en el torneo femenino es Aryna Sabalenka, la número uno del mundo.