Sinner sufre pero acaba imponiendo su ley

Denis Shapovalov tuvo al italiano contra las cuerdas, pero experimentó la tortura de enfrentarse a la raqueta número uno del mundo

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:03

En uno de los mejores partidos que ha deparado la primera semana del Open de Estados Unidos, Jannik Sinner encontró un rival con el que ... había jugado una vez y había perdido, pero que pretendía repetir la historia cuatro años más tarde. Denis Shapovalov, canadiense de origen ruso-israelí, 26 años y 29 del ranking, tuvo al italiano contra las cuerdas, pero experimentó la tortura de enfrentarse a la raqueta número uno del mundo. Acabó perdiendo por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 en 3h12'

