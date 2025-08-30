Sinner sufre pero acaba imponiendo su ley

En uno de los mejores partidos que ha deparado la primera semana del Open de Estados Unidos, Jannik Sinner encontró un rival con el que ... había jugado una vez y había perdido, pero que pretendía repetir la historia cuatro años más tarde. Denis Shapovalov, canadiense de origen ruso-israelí, 26 años y 29 del ranking, tuvo al italiano contra las cuerdas, pero experimentó la tortura de enfrentarse a la raqueta número uno del mundo. Acabó perdiendo por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 en 3h12'

«Voy a tener que imponer mi juego», anunció Shapovalov, para el que volver a encontrarse con Sinner después de vencerlo en cinco sets en el Open de Australia de 2012, suponía todo un desafío. Y estuvo a la altura. Tuvo momentos brillantes este zurdo que impresionó cuando tenía 18 años y llegó a las semifinales del Masters de Canadá tras vencer a Del Potro y Nadal. Pero luego una lesión en el tendón rotuliano y una tendinitis en la rodilla izquierda lo apartaron del circuito. Este año ha vuelto con fuerza y un nivel altísimo.

Durante el primer set principalmente y hasta en el tercero puso a pensar a más de uno en que Sinner podía ser eliminado. Lo sometió a jugar de forma incómoda, a no saber como nunca se le había observado qué hacer para descontrolar al canadiense. Tras ganar el primer set 7-5, cedió el segundo 4-6, pero en el tercero tuvo una ventaja de 4-0 y ahí experimentó lo que cuesta cerrar un set y un partido. Cometió varios fallos y Sinner, todo un hambriento en la pista, se lo tragó entero. Seis juegos seguidos le dieron el set y la ventaja en el marcador. Y comenzó el cuarto ganando tres juegos más para acumular un 9-0 impresionante y finalizar con la friolera de adjudicarse 12 de los últimos 15 juegos disputados. Suficiente para superar una prueba de fuego, meterse en la segunda semana del torneo y atormentar a un rival que quería vencerlo por segunda vez.

Sinner no había perdido un solo set en sus anteriores encuentros en el torneo neoyorquino, ni tampoco se había encontrado con un adversario de tanta calidad. Y su estadística en pista dura en Grand Slam era de 23 victorias consecutivas. Vivió momentos difíciles, pero los superó como suele hacerlo en casi todos los torneos. Tampoco estuvo fino como en otras ocasiones, pero acabó imponiendo su mentalidad y confianza ganadora. Por algo es el líder del circuito y el candidato a ganar el torneo junto con Carlos Alcaraz.

Victoria de Munar

Jaume Munar, por su parte, vivió uno de sus mejores días de su carrera. En su vigésimo novena participación en un Grand Slam alcanzó por primera vez los octavos de final. Lo hizo de forma impecable. Ganó en tres sets, por la vía rápida al belga Zizou Bergs, por 6-1, 6-4 y 6-4 en 2h09'.

Carlos Alcaraz, por su parte, aparece como claro favorito para pasar a los cuartos de final en su partido de hoy frente al francés Arthur Rinderknech, 82 del mundo y al que ha vencido en las tres ocasiones en las que se han enfrentado, una de ellas precisamente en la pista dura de Flushing Meadow, en 2021.

Cristina Bucsa, en cambio, tendrá todo un reto. Pasar a los cuartos de final pasa por eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, a la que nunca se ha enfrentado.