El número uno, factible hasta final de año

Con el triunfo ante Jannik Siner en el US Open, Carlos Alcaraz tiene a tiro finalizar el curso como el mejor tenista del mundo, un honor que ya consiguió en 2022, cuando pisó por primera vez el primer escalón del ránking, siendo el más joven en la historia en hacerlo.

El gran margen que tenía respecto al año pasado, cuando perdió en segunda ronda contra Botic Van de Zandschulp le hacía depender de sí mismo en Nueva York para volver al número uno desde que lo soltara en favor de Djokovic en septiembre de 2023. Ahora Alcaraz rompe la racha de 65 semanas de Sinner y se coloca él con 37, y sin un posible 'sorpasso' en el horizonte.

Alcaraz tiene en estos momentos 11540 puntos por los 10780 de Sinner, es decir, 760 más. En los tres meses que restan de temporada, Alcaraz defiende 500 puntos de Pekín -este año cambiará el torneo chino por Tokio, que reparte los mismos puntos-, 200 de los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai, 100 por la tercera ronda del Masters 1.000 de París-Bercy y 200 de las Finales ATP de Turín, donde cayó en la fase de grupos y solo ganó un partido. En total, desde aquí hasta noviembre Alcaraz defiende 1000 puntos.

Sinner, por su parte, pone en juego 330 de la final de Pekín, 1.000 del título en Shanghai y 1.500 de ganar invicto las Finales ATP de Turín. En total, 2830 puntos.

Aunque Alcaraz no sumara nada en los cuatro torneos que tiene programados (Tokio, Shanghai, París-Bercy y Turín), algo prácticamente improbable, Sinner solo tiene como margen de mejora ganar 170 puntos adicionales en Pekín o Tokio y competir en París-Bercy, donde el año pasado no lo hizo y podría añadir 1.000 unidades adicionales.

Es altamente difícil que Alcaraz no sea el mejor del mundo cuando acabe el año, igualando a Stefan Edberg, Bjorn Borg y Lleyton Hewitt, que lo lograron dos veces también en sus carreras. Además, contando con que Sinner defiende el Abierto de Australia en enero (2000 puntos) y ahí Alcaraz 'solo' hizo cuartos, es plausible imaginar que hasta la llegada de la tierra batida en abril de 2026, el español puede mantener cómodamente el privilegio de ostentar el número uno de la ATP.

