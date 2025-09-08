Alcaraz no jugará la Copa Davis El murciano priorizará el descanso tras conquistar el US Open y no estará esta semana contra Dinamarca

Enric Gardiner Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:55

Carlos Alcaraz no formará parte del equipo de Copa Davis que se enfrentará este fin de semana a Dinamarca en Marbella. El murciano conquistó este domingo el US Open ante Jannik Sinner y ha decidido bajarse de la competición por equipo alegando fatiga muscular. El campeón de seis Grand Slams confirmó que no sería «justo» participar en sus condiciones actuales porque no va a poder preparar el torneo cómo es necesario.

La baja de Alcaraz llega tras pasar seis semanas en Estados Unidos que se han saldado con trece triunfos consecutivos y dos títulos, el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open. La eliminatoria de este fin de semana era la oportunidad de Alcaraz de volver a representar a España en su primera eliminatoria en tierra batida de los últimos tres años y en el mismo escenario donde debutó ante Rumanía en 2022.

A la baja de Alcaraz se une también la de Alejandro Davidovich, que ha reconocido «cansancio y un calendario muy cargado» para no poder acompañar al equipo español en el Club de Tenis Puente Romano.

Sin Alcaraz ni Davidovich, los dos número uno españoles por ránking, el combinado de David Ferrer estará liderado por Jaume Munar, brillante octavofinalista en Nueva York, Pedro Martínez y Roberto Carballés, dos de los héroes del triunfo ante Suiza en febrero. El quinteto lo completan Pablo Carreño y Marcel Granollers, que a sus 40 años hará el esfuerzo de ayudar a España en la Davis pese a acabar tocado del tobillo tras ganar el US Open en dobles este sábado.

Dinamarca es un equipo más que competente y acudirá a este cruce con sus dos mejores tenistas, Holger Rune, número once del mundo, y Elmer Moller, número 113.

Los dos primeros partidos individuales se disputarán el 13 de septiembre a partir de las 12:30 horas, mientras que el domingo arrancará con el dobles a las 11:30, seguido de otros dos partidos individuales en caso de que sean necesarios y la eliminatoria no esté ya decidida.

El que gane este emparejamiento se clasificará a las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre.