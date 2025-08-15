Alcaraz ya está en las semifinales de Cincinatti

Carlos Alcaraz, número dos del mundo, tuvo que esforzarse a fondo para presentarse en las semifinales del Masters 1000 de Cincinatti. Otra vez Andry Rublev ... exigió del español lo máximo. Ganó Alcaraz 6-3, 4-6 y 7-5 en más de 2 horas de partido. Su próximo rival saldría del encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton, que al cierre de esta edición no había comenzado.

Rublev ya opuso una gran resistencia a Alcaraz en los octavos de final de Wimbledon. El español tuvo entonces que emplearse a fondo y llegó a jugar uno de sus mejores partidos en la hierba londinense. El número dos del mundo consiguió su cuarto triunfo sobre Rublev en los últimos cinco partidos disputados.

Sobre la pista rápida de Cincinatti, Alcaraz jugó un primer set casi perfecto. Solo concedió un punto de break con 4-3 y segundo saque, que el ruso desaprovechó. Y se llevó la manga con solidez al romper el saque de Rublev en el noveno juego.

Como era de esperar, el partido no estaba acabado. Los dos son grandes luchadores y muy consistentes. El descanso después de Wimbledon se tenía que notar y por algo hubo más fallos que aciertos. Rublev mejoró su tenis en la segunda manga, especialmente en el saque, y fue más rápido en sus acciones. En cambio, Alcaraz encontró dificultades con su servicio. Había que afinar más, pero parecía estar más desesperado. No encontraba su punto. Y eso lo aprovechó mejor el ruso que empató el partido y enseñó su puño vencedor.

Tocaba otra vez pelear. El calor en la pista obligó a parar el partido por unos minutos ante el desvanecimiento de un aficionado en la grada. Pero la temperatura no había alcanzado su tope en el encuentro. Estaba en juego estar en las semifinales de un torneo que celebraba sus 126 años de vida y que había invertido más de 250.000 dólares para mejorar las instalaciones.

El público quería ver más espectáculo, y en el tercer y definitivo set hubo más brillo, aunque todavía continuaban los errores. El español acumuló 34 errores no forzados, por 32 del ruso. Alcaraz siguió con problemas en el saque (8 en total, por 4 de su adversario), aunque lograba salir de muchos de ellos. Pero cuando más lo necesitó, falló. A las dos horas tuvo la semifinal en sus manos. Rompió el saque de su rival y se puso 5-3 con saque. Comenzó con una doble falta y ya no pudo recuperarse. Rublev vio la debilidad y se fue a por él. Había perdido su primera oportunidad.

Lo que vio el público a continuación fueron dos juegos seguidos ganados por Rublev para igualar a 5. Pero en el momento decisivo, Alcaraz volvió a sacar su garra. Impulsado por el grito de «vista de lince» que le lanzó Samuel López, un nuevo entrenador en el equipo de Juan Carlos Ferrero, que con esa frase quiso aplaudir una acción de su pupilo al dejar pasar un golpe de Rublev. Alcaraz sonrió y ahí encontró la victoria. Lo que siempre dice. Disfrutar es su objetivo, ganando o perdiendo. Ayer le tocó ganar.

Alcaraz defendía muy pocos puntos, dado que el pasado año cayó en primera ronda contra el francés Gael Monfils. Con respecto a Jannik Sinner, número uno y que también ha reaparecido en la ciudad estadounidense, el español tiene una desventaja de 3.440 puntos. Si ganaba el torneo, lo máximo que podía sumar Alcaraz eran 1.000 puntos.

La otra semifinal la disputarán Sinner, número uno contra la sorpresa del torneo, el francés Terence Atmane, 23 años y 118 del mundo, que entró en el cuadro desde la fase previa.