Alcaraz y Davidovich, bajas inesperadas de la selección española para la Copa Davis El equipo español sufre dos importantes ausencias en la eliminatoria del 13 y 14 de septiembre en Marbella ante Dinamarca

Aitor Echevarría Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:53

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha confirmado hoy que Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich Fokina no formarán parte del equipo nacional que disputará la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025, frente a Dinamarca, los próximos días 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano, en Marbella. Hasta este viernes, ambos estaban convocados como figuras clave, al ser los dos españoles con las mejores posiciones del ranking ATP (el número 1 y el número 20 respectivamente); ahora, el equipo queda reforzado por Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se unen a los ya anunciados Pedro Martínez y Marcel Granollers.

La eliminatoria se desarrollará bajo un formato con dos individuales el sábado y un dobles seguido por dos individuales el domingo .

La baja del actual número 1 y 2 de España respectivamente, supone un revés importante para la Armada, ya que la RFET había depositado en ellos la esperanza de encarrilar la eliminatoria desde el primer día.

Por parte del equipo danés, la dupla Frederic Nielsen como capitán y Holger Rune, actual número 11 del mundo, encabezará al rival, con un grupo competitivo que incluye a Elmer Møller, August Holmgren, Johannes Ingildsen y Christian Sigsgaard.

Este enfrentamiento, que se disputará en la superficie favorita del tenis español, la tierra batida, repesenta para España la ocasión para llegar a las Finales («Final 8») que se disputarán en Bolonia en noviembre. Con el capitán David Ferrer al frente y el refuerzo del campeón olímpico Marc López en el cuerpo técnico, España confía en que el apoyo local y la experiencia de los convocados, encabezados ahora por Jaume Munar, suplirán la baja de las dos estrellas.