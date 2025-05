Unai Laso renuncia a disputar el partido por el tercer puesto del Manomanista

Unai Laso no jugará el partido por el tercer y puesto del Manomanista. Félix Morquecho

Juan Pablo Martín Martes, 20 de mayo 2025, 09:54

Unai Laso renuncia al partido por el tercer puesto del Manomanista. El navarro será sustituido por Darío debido a los problemas que arrastra en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Vienen de lejos, y ha decidido parar para resolverlos definitivamente. Su empresa Baiko ha dado a conocer a La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) este martes la decisión.

Conforme a la normativa del estamento que rige el campeonato desde la pasada edición, el choque por el tercer cajón del podio se debe disputar incluso cuando se produzca una renuncia por uno de los dos derrotados en semifinales. Darío y Peio Etxeberria, ambos con un punto, fueron los mejores del grupo A y B, respectivamente. Elriojano disponía de mejor coeficiente de tantos (-15), frente a los (-17) del de Zenotz, y conforme a la normativa de la liga debía ser el de Ezcaray el que tendría que sustituir a Laso.

«Sin embargo, tras las pruebas realizadas la tarde del 19 de mayo de 2025, Dario ha manifestado que no se encuentra en disposición de poder tomar parte en el partido, debido igualmente a determinados problemas físicos». Por ello será Peio Etxeberria el que se enfrente a Larrazabal el domingo en el Atano III de San Sebastián.

Suplente de la final

La normativa de la LEPM también establece que el pelotari clasificado para disputar el partido por el tercer y cuarto puesto que no pudiese jugarlo no ostentará derecho a acceder directamente a la fase de liga de cuartos de final en la siguiente edición en el único caso de que quien le sustituya acabe disputando la final. «Por lo tanto, Unai Laso perdería el derecho a acceder directamente a la fase de liga de cuartos en la edición del campeonato manomanista 2026 exclusivamente en el caso de que Peio Etxeberria, tras participar y vencer en el partido por el 3º y 4º puesto, acabase disputando la final por no poder hacerlo cualquiera de los finalistas clasificados (Altuna y Artola)».