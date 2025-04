Unai Laso prioriza la recuperación

Para el Cuatro y Medio llegaba de un verano con mucho trote y optó por dar un respiro a su cuerpo antes de comenzar. Las ... cosas le salieron bien y Unai Laso consiguió ganarlo contra Peio Etxeberria. El de Zenotz también será el rival contra el que arranque este sábado el Manomanista en el frontón Santi Brouard de Lekeitio. Vista aquella experiencia, el delantero de Baiko ha decidido repetir para la modalidad en toda la cancha. El Parejas supuso un derroche importante y se presentará en la localidad vizcaína tras un mes sin vestirse de blanco.

«He tenido que dar descanso al cuerpo. Nunca viene bien y me hubiera gustado jugar algún partido, pero por temas físicos no he podido. Sin embargo, he recuperado bien», resumió este miércoles tras la elección de material. Comenzó a preparar la modalidad la semana pasada con un entrenamiento técnico en el que practicó sobre todo los saques, una de las armas más importantes en la disciplina. Tras escoger los cueros tuvo a Axier Agirre como 'sparring' en su último entrenamiento antes del encuentro, en el que terminó de pulir detalles. «Igual me falta ritmo en el partido, pero espero no notarlo mucho», admitió.

El inicio de cualquier competición, sobre todo las individuales, siempre genera ciertas inseguridades, y más en la modalidad más exigente. «Es cierto que crea incertidumbre porque llevas mucho tiempo sin jugarla, pero venir con las cosas claras y confianza ayuda mucho. Lo poco que he entrenado lo he hecho bien. El trabajo está hecho y ahora toca intentar disfrutar los partidos y jugar lo mejor posible», manifestó. Además, llega con hambre de pelota. «Tengo ganas de jugar. A veces hacen falta para empezar un campeonato».

Para abrir boca se medirá a un rival bastante más rodado procedente de una fase previa en la que transmitió muy buenas sensaciones. Laso lo sabe. «El otro día demostró que puede jugar mucho. Es un pelotari muy físico que va a devolver todas las pelotas que le eche. Le tengo que ganar yo», resumió.

La lentilla de Peio Etxeberria

Pasadas varias semanas del accidente doméstico que sufrió en el ojo izquierdo, que requirió la colocación de una lentilla, Peio Etxeberria se presentó ayer en Lekeitio sin ella, pero todavía no ha decidido si se la colocará el día del choque. «El otro día me dio suerte», bromeó. El de Zenotz todavía nota que le falta algo de vista. «Es una pequeña herida que no termina de curar. Le está costando. Espero que mejore durante estos días, pero decidiré si me la pongo el mismo día del partido», apuntó.

Logró su clasificación para la liguilla de cuartos hace un par de fines de semana ante Jaka y le vino bien parar «porque esta modalidad es dura y son muchos golpes malos dentro del partido. He podido hacer entrenamientos buenos». Entonces demostró que su derecha está más fresca que en otras ocasiones y confía en que siga igual. «Estoy entrenando mucho con ella», zanjó.

Ambos pelotaris encontraron lo que buscaban en el cestaño. Las dos pelotas de Laso son más vivas, mientras que Peio Etxeberria se decantó por un par con menos salida de frontis.