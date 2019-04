«Soy el primero que quiere estar fresco, y si me veo mal hago autocrítica» Beñat Rezusta masajea su mano izquierda, su principal arma para la final del domingo en el frontón Bizkaia. / maika salguero Beñat Rezusta | Pelotari El de Bergara jugará el domingo en el Bizkaia su cuarta final del Parejas consecutiva a la que llega «con más confianza que el año pasado» JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 3 abril 2019, 00:20

La regularidad ha sido una de las bazas que Beñat Rezusta ha explotado a lo largo del campeonato para plantarse en su cuarta final del Parejas, con las que iguala a pelotaris como Retegui II y Arretxe. El de Bergara reconoce que le motiva enfrentarse a un zaguero como Zabaleta «porque me exige un montón y eso es bueno para aprender».

- Antes de jugar el último partido de semifinales en San Sebastián se habló que su golpe no tenía el mismo brillo que hace dos años. ¿Está de acuerdo?

- No voy a entrar en eso. Durante el campeonato sí que se ha dicho que hemos ganado partidos por trabajar, que estoy de acuerdo en parte. Hemos hecho las cosas bien y estamos en la final.

- Después de su actuación en el frontón Atano III, ¿no calló más de una boca?

- Ése no es mi trabajo. Yo soy el primero que quiere estar fresco y con chispa, y que si me veo mal hago autocrítica e intento mejorar.

- Hay muchos aficionados que no entienden como es capaz de jugar tanto con una sola mano.

- Y no lo entenderán. Es algo que he escuchado toda la vida. Ser zaguero y zurdo es imposible.

- Me refería a la carga de partidos que lleva durante el año.

- Es evidente que a lo largo del año no puedes estar igual de chispa y que la mano tampoco lo está. La cuido lo mejor que puedo y supongo que será una de las razones para que aguante.

- La situación en la que llega a la final es bastante diferente a la del año pasado.

- Puede ser. Las sensaciones en las semifinales fueron buenas. El año pasado llegué más justo de manos y en la final tampoco jugué bien. Para entrenar no tenía la misma confianza que ahora.

- Cuarta final consecutiva. ¿Son palabras mayores?

- Sí. Llegar a una fue mucho. Falta ponerle la guinda.

- Iguala a pelotaris como Retegui II y Arretxe.

- Son grandes nombres. Pelotaris que han conseguido muchas cosas, por lo que igualarles en una está muy bien.

- ¿Le hace la misma ilusión que la primera?

- Sí, porque el año pasado la perdí. No hice una buena final y tener otra oportunidad supone mucha ilusión y ganas de hacerlo bien.

- ¿Uno se acostumbra a jugar este tipo de partidos?

- No creo que haya jugado tantas como para hacerlo, aunque cuatro es un buen número. Son días especiales.

«Es lo más importante. A todos nos gustaría ganar el mano a mano pero hay que plantearse metas reales»

«No fue un paseo»

- ¿Cambia algo a la hora de afrontarlas?

- Los rivales. El resto no. Ya sé cómo funcionan los días previos, y hay que centrarse en prepararla pero sin volvernos locos.

- ¿Qué es el Parejas para un zaguero?

- Lo más importante. A todos nos gustaría ganar un mano a mano pero hay que plantearse metas reales, y viendo lo que hay es muy complicado. Se intentará, pero es un campeonato corto y no puedes centrarte exclusivamente en él.

- Ha firmado un torneo completo.

- Hemos sido bastante regulares y llegamos bien. Hicimos una buena liguilla de cuartos, aunque hubo varios partidos en los que nos tocó trabajar y sufrir. No fue un paseo.

- ¿Jugará la final ante el mejor Zabaleta?

- Su campeonato ha sido muy completo. Le ha dado mucho a la pelota y ha fallado poco. Los dos son pegadores y han tenido partidos que han jugado de cara pero es mérito de ellos. Es buena señal jugar contra él.

- ¿Le gusta enfrentarse al de Etxarren?

- Sé lo complicado que es y me exige un montón, pero es bueno para aprender. Me gusta jugar contra los mejores, y Zabaleta es uno de ellos.

- Lleva unos años instalado en la élite. ¿Todavía tiene cosas por mejorar?

- Muchas. La derecha en general, el juego de aire, en el resto de saque también tengo margen... Hay que conseguir constancia porque en ocasiones te sientes cómodo haciendo una cosa y luego la situación se tuerce. Siempre hay algo que corregir.

- ¿Cuánto tiempo lleva sin suspender un partido?

- (Piensa). El año pasado suspendí dos.

- Una final con tres zurdos. ¿Modifica en algo el juego?

- No creo que tengamos que hacer nada raro. Yo soy el que menos usa la derecha porque tanto Elezkano II como Irribarria la manejan bien. No hay que volverse locos.

«Llegué más justo de manos y no jugué bien la final. Para entrenar no tenía la misma confianza»

Capaz de sorprenderle

- A estas alturas se conocen todos.

- Yo he jugado campeonatos con Irribarria y Elezkano II con Zabaleta, y durante el verano también nos cruzamos mucho, por lo que no vamos a descubrir nada estas dos semanas.

- ¿Qué le aporta Elezkano II?

- Mucho. Tengo mucha confianza con él. Le conozco y sé cuándo va a entrar la pelota y cuándo no. Qué jugada va hacer y dónde tengo que cubrirle. Así es todo mucho más fácil.

- ¿Todavía es capaz de sorprenderle en algo?

- Todavía sí. En el partido de Zumaia jugó una barbaridad. Se echó el partido a las espaldas, entró de sitios imposibles e hizo tantos muy complicados.

- ¿Cómo ve Irribarria?

- Muy bien. Sobre todo de chispa. Ha tenido días que le costaba terminar el tanto, pero en semifinales ha corregido hasta eso. Ha estado muy fresco a lo largo de todo el campeonato. En todas las posturas tiene mucha fuerza.

- Por la situación que ha atravesado, ¿es más peligroso?

- Peligro tiene siempre. Si coge confianza y le empiezan a salir las jugadas es difícil sujetarle y marca la pauta.

- ¿Cómo se puede desestabilizar a sus rivales?

- La teoría dice que hay que moverles. Si juegan recto y de cara es más complicado y nos tocará bailar. Del cuadro ocho o nueve les voy a mover poco, por lo que tendremos que tomar la iniciativa para evitar que estén cómodos y con los pies asentados.

- ¿Qué le ha parecido el material a lo largo del campeonato?

- En general no estamos jugando con mucha pelota. Nosotros no hemos tenido queja.

- El tipo de pelota que le viene bien a usted, ¿también es buena para Zabaleta?

- Según el día. Hay algunos que te da igual el material y otros que te cuesta... No sabría decirte.

- ¿Qué supondría ganar la final?

- Sería algo bonito. He jugado cuatro pero sólo he ganado una.

- ¿Y perderla?

- Según como juegue. No es lo mismo quedarte con malas sensaciones porque has jugado mal, o constatar que no has podido hacer más porque ellos han jugado mejor.