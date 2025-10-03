Mikel Urrutikoetxea será el segundo seleccionador de material de la Liga de Empresas de Pelota a Mano

Un par de semanas después de su retirada de la pelota profesional, Mikel Urrutikoetxea tiene una nueva labor dentro de la modalidad. La Liga de ... Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ha informado este viernes que el vizcaíno pasa a realizar labores de seleccionador de material junto a Martón Alustiza. Además anuncia cambios en este apartado.

A partir de ahora, en cada festival de los tres campeonatos oficiales intervendrá uno de los dos seleccionadores, actuando ambos de forma coordinada entre sí. Como ya se hizo saber en la presentación del Cuatro y Medio los protagonistas dejarán de escoger las pelotas entre semana y los actos de elección tendrán lugar tres cuartos de hora antes del inicio de los encuentros.

«Los seleccionadores pondrán lotes de doce pelotas en el caso de los partidos de parejas y de ocho en el de los encuentros de modalidades individuales (cuatro y medio y manomanista). Los lotes serán confeccionados directamente por ellos y se ocuparán del encargo y adquisición de las pelotas con el fabricante», apuntan desde la liga. Por lo tanto, los intendentes de cada empresa ya no tendrán que presentar los cueros como hacían hasta el momento.

A puerta cerrada

Como hasta el momento, en los partidos de los campeonatos de Serie A se elegirán seis pelotas en el caso de los partidos de parejas (3 por cada combinación) y de cuatro pelotas en el caso de los partidos de modalidades individuales (2 por cada pelotari). Estarán presentes en los actos de elección de material tanto los pelotaris como sus botilleros, así como los técnicos de las empresas a las que pertenezcan. «Los actos de elección de material serán supervisados por los seleccionadores de material y se desarrollarán a puerta cerrada», destacan.

Las pelotas de los lotes no escogidas por los pelotaris en los partidos campeonatos de Serie A se emplearán en los partidos correspondientes a los partidos de campeonatos de Serie B que se disputen en el mismo festival. En las finales de campeonatos de Serie A se mantendrán los actuales actos de elección de material en los días previos a su celebración, tal y como sucedía hasta la fecha.