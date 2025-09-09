Markina acoge la segunda edición del único torneo de cesta punta formado equipos mixtos La competición se jugará en la Universidad de la Pelota del 12 de septiembre al 11 de octubre con seis conjuntos en liza

Juan Pablo Martín Martes, 9 de septiembre 2025, 20:24

El frontón de la Universidad de la Pelota de Markina acogerá íntegramente la segunda edición del torneo Bullet Teams Series by Guuk, único en Euskadi formado por equipos mixtos. La competición se jugará del 12 de septiembre al 11 de octubre. Competirán seis conjuntos capitaneados por otros tantos conocidos profesionales de la cesta punta. Cada partido se retransmitirá en directo por YouTube con el objetivo de promocionar la modalidad y captar nuevos adeptos.

En total se disputarán cuatro jornadas los fines de semana. «Lanzamos esta nueva edición con el objetivo de continuar apoyando a las nuevas generaciones de la cesta punta y seguir contribuyendo al resurgimiento de este deporte», ha señalado el puntista Jon Zabala «Bullet», impulsor de esta iniciativa, en la presentación celebrada este martes. «Hemos cambiado el formato, y los hemos concentrado en fechas y ubicación. Mientras que en su primera edición la cita se disputó de mayo a octubre en diferentes frontones, este año hemos decidido que se juegue solo en Markina y durante cuatro semanas. Esto facilita la logística organizativa y mantiene la emoción de los resultados. Los equipos en esta ocasión están formados por cuatro puntitas, mientras que en la primera edición eran seis y se iban rotando», ha explicado.

Puntistas con proyección

En esta nueva edición, los seis equipos estarán capitaneados por profesionales de este deporte. Joseba Zuluaga, pelotari y entrenador en Hondarribia, será el encargado de dirigir el equipo rosa formado por Txanika-Atain y Maite-Maia. El expelotari Josu Mugartegi Atain estará al mando del equipo morado integrado por Naroa-Arai y Celaya-Oyhenard.

Antxon Alberdi, pelotari y seleccionador de Bizkaia, será el capitán del equipo rojo, formado por Elaia-Maialen y Cosme-Bailo, mientras que Urbieta, pelotari en el frontón Magic City de Miami, será el que lleve la batuta de Arbe-Salegi y Lur-Frida en el equipo azul. El pelotari y seleccionador de España Roberto Lekue dirigirá al equipo de camiseta negra, integrado por Erika-Alize y Aarón-Argoitia. El sexto equipo, el blanco, estará formado por Elena-Ihart y Bixente-Uranga, y su capitán será Mikel Elkoro, presidente del Club de Cesta de Markina-Xemein.