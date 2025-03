El litigio entre la Internacional y la Española de pelota se enquista y será el TAS quien decida

Juan Pablo Martín Jueves, 20 de marzo 2025, 01:09 Comenta Compartir

El litigio abierto entre la Federación Internacional de Pelota y la Española después de que la primera admitiera como miembro de pleno derecho a la Vasca en su asamblea del pasado 28 de diciembre en Pamplona será resuelto por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). La cuarta reunión entre ambas partes prevista para ayer con la intermediación del Consejo Superior de Deportes (CDS) fue suspendida antes de su celebración porque, tras los contactos previos mantenidos, constataron que no había ningún tipo de acercamiento de posturas.

La entidad encabezada en la actualidad por el navarro Javier Conde presentó antes de que éste llegara a la presidencia una apelación al TAS para que dictamine si el proceder de la asamblea general de la Internacional se ajustó a lo establecido en sus propias normas. Desde su punto de vista se les impidió «participar y ejercer su derecho a voto en la reunión», por lo que decidió defender lo que considera «sus legítimos derechos».

Tras la interposición del recurso y no llegarse a un acuerdo, la federación liderada por el franco-mexicano Xavier Cazaubon baraja desautorizar a la Española para tomar parte en sus competiciones como respuesta. Hoy tiene prevista una junta directiva en la que podría adoptar una decisión.

La próxima cita organizada por la Internacional será la Copa de Naciones prevista entre el 31 de mayo y el 8 de junio en el frontón Jai Alai de Gernika. Salvo un cambio de rumbo de última hora en la negociaciones, está previsto que el TAS resuelva este contencioso en junio, por lo que los representantes españoles podrían quedar sin competir.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, apuntó ayer que el conflicto entre la Internacional, la Vasca y la Española «viene de lejos, pero espero que se resuelva. Estamos haciendo un esfuerzo para que lleguen a un entendimiento. No sé si será posible pronto, pero vamos a intentarlo hablando con ellos. La Española ha discutido la integración de la Vasca en la Internacional en el TAS, por lo que veremos qué decide el tribunal», manifestó.

También consideró que estos deportes «son riqueza de la pluralidad de nuestro país y creo que nuestra obligación es reconocerlos».

Proyección Internacional

El máximo dirigente del Consejo Superior de Deportes, sin embargo, admitió que la cuestión jurídica del debate de las federaciones que se ocupan de la pelota es «otra cosa». «Nosotros vamos a reconocer la pelota vasca en su proyección internacional. Estos deportes tienen una ubicación concreta, pero una importancia muy grande».

En su opinión, el artículo 48 de la Ley del Deporte que posibilitó que la Vasca solicitara su ingreso en la Internacional «tiene un plus de sensibilidad con deportes que hasta ahora no se habían reconocido especialmente. Tiene todo el sentido que la sociedad vasca vea reconocida internacionalmente la pelota. No es un deporte que se practique en toda España», señaló.