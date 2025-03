El intendente Josu Urkijo y el palista Dan Necol adquieren todas las participaciones de la empresa Innpala

Josu Urkijo, que hasta el momento era intendente de Innpala, y Dan Necol, jugador francés de la plantilla, han dado a conocer que están dispuestos ... a seguir con el proyecto de la pala profesional. En un escueto comunicado colgado en la página web de la promotora desvelan que han adquirido la totalidad de las participaciones de la sociedad y están dispuestos a «construir un nuevo proyecto» para el futuro del leño.

El pasado día 28 de febrero la operadora anunció que la próxima licitación del contrato de gestión y explotación del Bizkaia Frontoia no se iba a realizar mediante un único contrato de gestión integral del mismo, que incluía la gestión de la modalidad, por lo que había decidido no volver a concurrir a la licitación «al no hallarse alineado este nuevo modelo con el de su actividad y estrategia empresarial». También trasladó al conjunto de sus trabajadores la posibilidad de que fueran ellos los que la asumieran bajo la fórmula jurídica que corresponda la titularidad de la actividad deportiva de forma que fueran los propios profesionales sujetos y actores del futuro de la pala. «Transcurridos 18 días desde aquella fecha, sólo ha habido una propuesta interesada en dar continuidad a la actividad», recoge el escrito.

Tanto Urkijo como Necol son dos personas que tienen un fuerte arraigo en la modalidad «e interesadas en construir un nuevo proyecto para el futuro», recalca. Ambos se lo han comunicado este martes en una reunión a los nueve palistas restantes de la plantilla, afilados al sindicato ELA, que han convocado una huelga para el viernes, día en el que se celebra la quinta jornada del torneo Urrezko Pala Pro que se disputa en el frontón de Mungia, si no se atienden a sus reivindicaciones. La principal es que se prorroguen sus contratos hasta la nueva licitación del frontón Bizkaia, pero tambíén persiguen dignificar sus condiciones laborales con unas mejoras salariales, unas condiciones mínimas para todos los pelotaris y cobrar al 100% las incapacidades temporales.

Jornada de huelga

Además buscan que se les respete el periodo vacacional y la empresa les costee el material de trabajo como las palas, asistencia médica en los partidos, al igual que tienen los manistas, y que la operadora les pague los gastos de kilometraje o el parking. «En definitiva, regular un marco colectivo que dignifique su actividad». «Nos han pedido que confiemos en ellos sin presentar nada escrito y que saquemos de la ecuación al sindicato ELA. Nosotros no estamos dispuestos, por lo que por el momento no se ha avanzado nada. Todo sigue en pie», han señalado desde el colectivo de palistas.

A través de la agrupación sindical han pedido varias reuniones con la promotora que no han tenido respuesta. La última está solicitada para el jueves por medio del CRN –la institución pública de las relaciones laborales del Gobierno vasco- «para ver si de esta manera se sientan a negociar». En caso de que lo hicieran y las reivindicaciones de los pelotaris se resolvieran, entienden que no haría falta la huelga ni plantearse otro tipo de estrategias.